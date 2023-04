A- A+

bbb 23 Gustavo termina namoro com Key Alves após relacionamento no BBB 23 O ex-brother já dava indícios de que não queria manter o romance após o programa

Fim! Acabou o namoro entre Gustavo e Key Alves após o relacionamento intenso dos dois dentro do BBB 23. De acordo com informações do colunista Léo Dias, os dois optaram por não continuar o relacionamento após o programa. Segundo o jornalista, amigos próximos dos dois contaram que decisão partiu de Gustavo. Ele já dava indícios de que não queria manter o romance após o programa.

O término aconteceu de forma amigável, mas, ainda segundo informações, Key está arrasada com o fim do namoro e não se sabe o que motivou o fim do romance. A ex-sister, inclusive, publicou uma foto chorando em seu perfil nas redes sociais.

Veja também

Paixão de Cristo Estrutura para a Paixão de Cristo é montada no Marco Zero após