Gustavo Travassos sobe ao palco do Taca Mais Folia nesta quinta-feira (9)

O cantor Gustavo Travassos, considerado o cantor oficial do Galo da Madrugada, é o convidado especial da noite de quinata-feira (9) do Taca Mais Folia, programação temática de carnaval totalmente gratuita do Shopping Tacaruna, realizada na praça de eventos. Ele abre a programação de shows junto com a banda residente Taca Mais Folia, da cantora Cláudia Soul.



A convidada especial do show de sexta-feira (10) é cantora Ylana Queiroga. Já no sábado e domingo, o Taca Mais Folia realiza o Frevinho do Taca, com shows para o público infantil, a partir das 16h. No sábado, a animação fica por conta do grupo A Bandinha, e no domingo, será a vez da Bandalelê. Nos dias 15 e 16 de fevereiro, a banda Taca Mais Folia recebe como convidadas especiais, respectivamente, as cantoras Isadora Melo e Surama Ramos.

O Taca Mais Folia também traz ao público uma exposição cenográfica sobre diversas curiosidades do carnaval do Recife e Olinda e uma feira criativa. A exposição cenográfica temática de carnaval, coordenada pelo arquiteto Eduardo Lira, conta com ilustrações divertidas de personagens que ressaltam a diversidade da cultura popular, além de cenários das cidades irmãs e vizinhas cuja fronteira é no território do próprio shopping.

Serviço:

Taca Mais Folia

Com shows carnavalescos, exposição cenográfica, feira criativa e Frevinho do Taca

Quando: de 08 a 26 de fevereiro

Onde: Praça de Eventos do Shopping Tacaruna

Entrada Gratuita

Mais informações no site

