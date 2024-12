A- A+

desconforto gastrointestinal Gusttavo Lima está internado após cancelar show no Festival Villa Mix Segundo a equipe do sertanejo, ele sofre com um quadro de desconforto gastrointestinal

O cantor Gusttavo Lima está internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após cancelar o show faria no Festival Villa Max na noite de sábado (21).

Segundo a equipe do sertanejo, ele sofre com um quadro de desconforto gastrointestinal.



Em um comunicado divulgado no Instagram, a assessoria de Lima informou que ele chegou ao Brasil ainda na manhã de sábado, mas, por volta das 14h, começou a sentir o desconforto.

Ele foi medicado, mas precisou ser encaminhado ao hospital para receber mais cuidados.



Um boletim médico também informa que o cantor deu entrada pelo pronto-socorro com dor abdominal e que ele permaneceria em observação durante a noite. "O quadro clínico é estável", diz a nota.



Dupla Matheus e Kauan também cancelou show

Lima não foi a única atração a cancelar apresentação no Festival Villa Mix no dia do evento. A dupla Matheus e Kauan desistiu da apresentação alegando descumprimento do horário combinado previamente com a organização.



O Villa Mix, em nota, disse que o evento precisou fazer alterações nos horários para atender uma demanda da atração principal do evento, o cantor americano Post Malone, e que o show da dupla havia sido adiantando em "apenas 1h."

