Operação Integration Gusttavo Lima: qual é o nome verdadeiro do cantor? Gusttavo Lima começou a carreira com 13 anos com o nome de batismo

Gusttavo Lima teve prisão decretada pela Justiça de Pernambuco no âmbito da Operação Integration, nesta segunda-feira. Mas ele nem sempre teve este nome. No início da carreira, aos 13 anos, Nivaldo Batista Lima se apresentava em um bar em Patos de Minas, por um cachê de R$ 35. Saiba quando o cantor adotou o nome pelo qual ele é conhecido atualmente em todo o país.

Por que Gusttavo Lima mudou de nome?

O cantor revelou, em entrevista, que mudou de nome em 2006. Na época, ele cantava em uma dupla sertaneja com um amigo, Alessandro. O nome artístico veio porque, segundo o cantor, a dupla sofreu críticas. "Quando começamos a banda, disseram que não combinava Nivaldo e Alessandro". Mesmo após o fim da banda, ele passou a adotar o nome nos palcos.

"Como iria voltar com o meu nome se todo mundo já me conhecia como Gustavo? Peguei o Lima do meu nome verdadeiro e aí ficou Gusttavo Lima", disse em entrevista.

O segundo T veio por uma questão comercial: "Já existia um cantor chamado Gustavo Lima na Argentina, se não me engano. Aí não daria para fazer algumas questões comerciais, além de, claro, as redes sociais. Aí colocamos um 'T' a mais e deu tudo certo", contou.

Ele manteve o nome Nivaldo na identidade e outros documentos, e ainda é chamado pela família e amigos próximos assim, segundo ele.

Por que Gusttavo Lima está sendo investigado?

Hoje, ele cobra entre R$ 700 mil e R$ 1 milhão para shows com duração mínima de uma hora. O cantor é um dos investigados da ação que prendeu também a advogada e influenciadora Deolane Bezerra no início deste mês. A Operação Integration tem como objetivo desarticular um esquema de lavagem de dinheiro que movimenta grandes quantias através da exploração ilícita de jogos. O processo permanece sob sigilo para garantir a integridade das investigações em andamento.

Quem é Gusttavo Lima?

Nivaldo Batista Lima nasceu em Presidente Olegário, município de 20 mil habitantes no interior de Minas. Na juventude, trabalhou na lavoura como apanhador de tomate e café. Sonhava mudar de vida cantando e tocando viola. Por cinco anos, formou com os irmãos William e Marcelo o trio Remelexo, apresentando-se em bares e showmícios, quando estes comícios políticos embalados por performances artísticas eram permitidos por lei.

Por que Gusttavo Lima teve prisão decretada?

O pedido de prisão de Gusttavo Lima, nesta segunda-feira, ocorre no âmbito da Operação Integration, que prendeu também a influenciadora e advogada Deolane Bezerra no início do mês. Em nota, o TJPE informou que, além das prisões, "foi determinada a indisponibilidade de bens dos envolvidos, visando garantir a reparação dos danos e a eficácia das medidas judiciais". Além disso, a decisão mantém os decretos de prisão já expedidos anteriormente, incluindo o de Deolane.

Na decisão, a juíza escreveu que “o jogo do bicho, assim como outros jogos de azar, tem um efeito devastador sobre famílias”, em referência aos fatos que embasam a ação, revelou o colunista Lauro Jardim. Deflagrada no início do mês, ela investiga uma organização criminosa de jogos ilegais (bets, inclusive) e lavagem de dinheiro.

Para a magistrada, os jogos de azar atingem “de forma mais cruel a classe trabalhadora, que se vê presa em ciclos de endividamento e desespero”. Ainda de acordo com Andrea, os jogos “corroem o tecido social, fomentando a desigualdade e a destruição de famílias”.

Ela também afirma que cabe ao Judiciário coibir os efeitos causados pelos jogos, sem se deixar “ser influenciado pelo poder econômico ou pelo status social dos investigados”.

Gusttavo é o sertanejo mais popular do país atualmente, com milhões de seguidores nas redes sociais (45,1 milhões no Instagram) e de ouvintes nas plataformas de streaming. O cantor esteve ontem no Rock in Rio. No dia anterior, ele se apresentou no Jaguariúna Rodeo Festival, em São Paulo, ao lado de Zezé di Camargo.

