Gusttavo Lima retoma agenda de shows e lança disco após revogação de ordem de prisão

O cantor Gusttavo Lima retomará a agenda de shows, nesta sexta-feira (27), após o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) revogar o mandado de prisão preventiva do sertanejo. Será a primeira vez que ele subirá ao palco desde que veio à tona a Operação Integration, ação policial que o investiga por suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo casas de apostas on-line, as chamadas "bets". O sertanejo se apresentará em Marabá (PA), nesta sexta-feira (27); e em Parauapebas (PA).

Na última quinta-feira (26), Gusttavo Lima apareceu vestido com a camisa de uma casa de apostas por meio de um vídeo publicado nas redes sociais para convidar os fãs para os shows que marcam a retomada de sua rotina profissional. As imagens publicadas no perfil da organizadora do evento mostram o sertanejo usando trajes com a logomarca da ObaBet, uma empresa que promove, entre outros, o Jogo do Tigrinho.







Na próxima semana, o artista prossegue com a agenda de shows. No dia 2 de outubro, ele se apresenta como atração principal da Festa do Padroeiro de Petrolândia (PE), tradicional evento na cidade com pouco menos de 37 mil habitantes, no interior de Pernambuco. Organizadora da festa, a prefeitura desembolsou R$ 1,1 milhão para bancar o cachê do artista, que lançou, na última quarta-feira (25), o disco "Embaixador acústico Ao vivo", recentemente gravado num cruzeiro na Grécia.

A contratação do sertanejo consta no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco e foi firmada e oficialmente reconhecida e ratificada pelo prefeito Fabiano Jaques Marques (Republicanos-PE) por meio de inexigibilidade de licitação, ou seja, sem concorrência para a definição de preços pelo serviço prestado. O evento é executado, na cidade, pela Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer.

