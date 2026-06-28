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Polêmica Gusttavo Lima diz que devolveu cachê de show cancelado em Surubim; Prefeitura cobra valor integral Cantor se apresentaria no último sábado (27), em show da programação do São João do município

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O cantor Gusttavo Lima afirmou que devolveu o cachê referente ao show cancelado em Surubim, no Agreste pernambucano, no último sábado (28), e disse que os integrantes de sua banda e equipe foram impedidos de deixar o local do evento após o cancelamento da apresentação. A declaração do artista foi dada neste domingo (28), em entrevista ao Metrópoles.

“O cachê já foi devolvido. Ainda fizeram cárcere privado com a nossa banda e equipe. Estão saindo de lá agora. Isso é crime”, disparou o cantor.

Gusttavo Lima foi chamado de “ladrão de consciência” e “ladrão do dinheiro do povo” pelo prefeito do município, Cléber Chaparral (UB), após o cancelamento show. O gestor afirmou que o cachê do artista custou R$ 1,3 milhão, cobrou a devolução integral do valor e disse que o caminhão com os equipamentos do cantor, que já estava no local, só sairia de lá após o artista se retratar.

O cantor revelou ainda que pretende adotar medidas cabíveis contra Chaparral e disse que as acusações do prefeito ignoram sua trajetória e o trabalho social que desenvolve.

“As palavras ferem, destroem reputações. Todo mundo conhece o meu compromisso. Eu acho que já fiz mais pelo povo do que esse prefeito. Todo mundo conhece minha luta, minha preocupação com as pessoas e meu trabalho beneficente. Meus dois cachês de Barretos vão para o Hospital do Câncer. A gente faz um trabalho muito sério para alguém te ferir desse jeito. Está faltando empatia”, afirmou.

Prefeitura rebate

Por meio de nota, a prefeitura de Surubim informou que a empresa Balada Eventos e Produções, responsável pela apresentação de Gusttavo Lima, devolveu o valor líquido recebido pelo contrato firmado para os festejos juninos, mas que a restituição não corresponde ao valor integral da contratação.

A gestão municipal ainda lamentou o cancelamento do show, afirmou que adotará medidas administrativas e jurídicas cabíveis e que atuará com firmeza para defender a população e o dinheiro público.

Veja a nota na íntegra

A Prefeitura de Surubim informa que a empresa Balada Eventos e Produções, responsável pela apresentação do cantor Gusttavo Lima, realizou a devolução apenas do valor líquido recebido pelo contrato firmado para os festejos juninos.

A restituição, contudo, não corresponde ao valor integral da contratação, pois ainda serão apurados os valores referentes às retenções tributárias realizadas no pagamento, além das responsabilidades pela não realização do show.

A Prefeitura lamenta profundamente o ocorrido e reforça que os maiores prejudicados foram todas as pessoas que compareceram, por duas vezes, para assistir à apresentação do cantor, aguardando a realização do show e tendo sua expectativa frustrada. Por isso, o Município atuará com firmeza para defender o povo, o dinheiro público e o respeito que a nossa cidade merece.

A devolução parcial não encerra o caso. Serão adotadas as medidas administrativas e jurídicas cabíveis, com observância ao contrato, à legislação, ao contraditório e à ampla defesa.

Surubim merece respeito.

A Prefeitura seguirá em defesa da população.

Entenda o caso

O show de Gusttavo Lima estava previsto para ocorrer no último sábado, como parte da programação do São João de Surubim. O cantor, no entanto, afirmou que não subiu ao palco por conta de uma intoxicação alimentar. Poucas horas antes, ele havia se apresentado no São João de Caruaru, que fica a 77,2 quilômetros de distância de Surubim.

“Galera de Surubim, mil desculpas por não comparecer no show de hoje, intoxicação alimentar, traduzindo, caganeira mesmo. Estou numa diarreia absurda, fraco, suando frio. Me perdoem”, escreveu em uma publicação nas redes sociais.

O artista ainda sugeriu que o show pode ocorrer em outra data. “Me esperem para uma nova data, vai dar certo. Confio muito nos planos de Deus e tudo tem um porquê, pois nele eu acredito”, afirmou.

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