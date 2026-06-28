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SÃO JOÃO 2026 Gusttavo Lima cancela show em Surubim e é xingado pelo prefeito da cidade Nas redes sociais, o cantor sertanejo afirmou que estava com intoxicação alimentar

Gusttavo Lima cancelou um show que faria em Surubim, no Agreste de Pernambuco, neste sábado (27). O prefeito do município, Cléber Chaparral (UB) subiu ao palco para se desculpar e demonstrou revolta com o ocorrido.

De acordo com o prefeito, o caminhão com os equipamentos do cantor sertanejo já estava no local e só sairia de lá após o artista se retratar. Poucas horas antes, ele havia se apresentado no São João de Caruaru, que fica a 77,2 quilômetros de distância de Surubim.

Ao falar com o público, Chaparral chamou Gusttavo Lima de “ladrão de consciência” e “ladrão do dinheiro do povo”. O prefeito afirmou que o cachê do artista custou R$ 1,3 milhão e cobrou a devolução integral do valor.



“Para você ser um homem, pega logo e devolve o dinheiro da prefeitura de Surubim, que tu não precisa”, afirmou o gestor público. “Vai para a rede social e se retrata, que esse povo veio para ver você. Você falta com respeito com o povo que está nessa noite aqui”, continuou.

Em um texto publicado nos stories do Instagram, o cantor sertanejo afirmou que a falta foi causada por um problema de saúde. “Galera de Surubim, mil desculpas por não comparecer no show de hoje, intoxicação alimentar, traduzindo, caganeira mesmo. Estou numa diarreia absurda, fraco, suando frio. Me perdoem”, escreveu.

O artista ainda sugeriu que o show pode ocorrer em outra data. “Me esperem para uma nova data, vai dar certo. Confio muito nos planos de Deus e tudo tem um porquê, pois nele eu acredito”, afirmou.

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