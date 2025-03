A- A+

processo Gusttavo Lima é condenado a pagar R$ 70 mil para pernambucano que teve número citado em música Após sucesso da canção "Bloqueado", homem passou a ser importunado com inúmeras mensagens de desconhecidos

Gusttavo Lima foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) a pagar R$ 70 mil por danos morais a um pernambucano. O homem é o dono do número de telefone mencionado pelo cantor sertanejo na música “Bloqueado”.

A Segunda Câmara Cível do TJPE negou o recurso da defesa do artista, mantendo integralmente a sentença da 26ª Vara Cível da Capital. A decisão unânime foi publicada nesta terça-feira (18).

O autor da ação alega que, desde 2021, vem sendo importunado com inúmeras ligações e mensagens de pessoas desconhecidas. A situação teria inviabilizado a utilização do celular do homem, dificultando suas atividades profissionais.



O desembargador Alberto Nogueira Virgínio, relator do processo, considerou que a citação do número de telefone caracteriza uma violação aos direitos da personalidade, ao sossego e à privacidade do proprietário. Ainca cabe recurso da decisão.

Essa não é a primeira condenação de Gusttavo Lima por conta de “Bloqueado”. Uma mulher do Paraná e um homem de Minas Gerais já venceram ações semelhantes, uma vez que a letra da canção não menciona o DDD do número.

