A- A+

televisão Guto Galvão fala sobre papel em "Amor Perfeito"; conheça o novo personagem da novela Ator paraense foi revelado no filme "Pureza" e também participou da série "Todo Dia a Mesma Noite"

A partir desta semana, o ator paraense Guto Galvão poderá ser visto na novela "Amor Perfeito", da TV Globo. No folhetim exibido no horário das 18h, ele interpreta Aníbal, o engenheiro responsável pela construção da linha férrea de Imperatriz a Passos, cidades próximas de Águas de São Jacinto, onde se passa a trama.

Aníbal e os demais engenheiros estão hospedados no Grande Hotel Budapeste e são recepcionados por Marê (Camila Queiroz), Gaspar (Thiago Lacerda), Popó (Mestre Ivamar) e Sônia (Barbara Sut). Durante a estadia, o personagem desenvolve uma grande amizade com Popó, com quem dá muitas gargalhadas ao ouvir suas histórias.

"Fui muito bem recebido pelo elenco. Entrei com a novela já no ar e, como era minha primeira experiência, é óbvio que bateu um certo nervosismo. Mas todos foram muito carinhosos e generosos, me deixando totalmente à vontade", disse Guto, que também brilhou na série "Todo Dia a Mesma Noite", da Netflix, sobre a tragédia na boate Kiss.

O ator foi revelado no filme “Pureza” (2022), que conta a história real de uma mãe - interpretada por Dira Paes - que salvou o filho e tantas outras pessoas do trabalho escravo. Ele interpretou Maranhão, uma das vítimas retratadas no longa-metragem.

Animado com a estreia em novelas, Guto destaca o espaço que "Amor Perfeito" vem dando aos atores negros. "Até pouco tempo as oportunidades que surgiam eram para papéis de bandido ou serviçal. Amor Perfeito está revolucionando as novelas com tantos personagens diferenciados para artistas negros", afirmou.

Guto revela o sonho de atuar numa produção do cinema pernambucano e diz ser fã do diretor Kleber Mendonça Filho. "Bacurau é um dos filmes mais incríveis que já vi. É instigante na sua forma de contar a história. Saí do cinema eletrizado", recordou.

O ator conta que, antes da pandemia de Covid-19, chegou a visitar o Recife e fez questão de prestigiar um trabalho do grupo teatral Magiluth. "Vi a peça ‘Dinamarca’ e achei sensacional. Pernambuco é muito rico culturalmente, todos sabem, mas respirar toda essa arte in loco tem um sabor muito especial", apontou o artista, que nasceu em Belém e vive no Rio de Janeiro desde 2017.

Veja também

Teatro Espetáculo "Cara do Pai" terá nova apresentação no Recife, em abril. Veja local e data