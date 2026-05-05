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LUTO Guto Graça Mello morre no Rio aos 78 anos Autor de sucessos como o tema de abertura do "Fantástico", diretor musical da TV Globo também produziu mais de 500 discos da MPB

O produtor e diretor musical Augusto César Graça Mello, mais conhecido como Guto Graça Mello, morreu nesta terça-feira (5), no Rio de Janeiro, aos 78 anos, informou o g1 no início da tarde. Ele estava internado no Hospital Barra D'or, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, há mais de um mês. Parentes informaram que Graça Mello teve uma parada cardiorrespiratória. Ele deixa a viúva, a atriz Silvia Massari, duas filhas e dois enteados.

Graça Mello produziu mais de 500 discos em cinco décadas de carreira, de artistas como Roberto Carlos, Maria Bethânia e Rita Lee. O diretor musical carioca também foi o produtor do primeiro disco da apresentadora Xuxa Meneghel.

Filho dos atores Stella Graça Mello e Octávio Graça Mello, Guto nasceu em 29 de abril de 1948 e abandonou o curso de Arquitetura na UFRJ para se dedicar à música, começando a compor em 1960. Com Mariozinho Rocha, escreveu canções gravadas por nomes como Elis Regina e Nara Leão.

Antes de se firmar na TV, viveu no exterior e fez parte do grupo Vox Populi. No retorno ao país, começou a trabalhar na Globo em 1972, como produtor musical do programa “Viva Marília”, de Marília Pêra. No ano seguinte, assinou sua primeira trilha sonora de novela, “Cavalo de Aço”, ao lado de Nelson Motta.

A partir daí, fez as trilhas de sucessos como “Gabriela”, “Pecado Capital”, “Saramandaia” e “Estúpido Cupido”. Foi em “Gabriela” que, além de encomendar a abertura a Dorival Caymmi, Graça Mello incluiu a música “Alegre Menina”, musicada por Dori Caymmi a partir de um poema de Jorge Amado, um dos primeiros sucessos de Djavan.

Em "Pecado Capital”, de 1975, encomendou a música-tema a Paulinho da Viola, que fez em poucas horas o samba dos versos "dinheiro na mão é vendaval". O repertório da trilha foi todo montado em três dias.

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