Polêmica Guy Pearce relembra "momentos desagradáveis" com Kevin Spacey em set: "Bem agressivo" Em entrevista a podcast, Pearce afirmou que não foi uma vítima sexual de Spacey, mas que também sofreu com suas atitudes

O ator Guy Pearce falou abertamente sobre supostos "momentos desagradáveis" que teve com Kevin Spacey no set do filme "LA Confidential", de 1997, no qual trabalharam juntos.

Em entrevista ao podcast Award Chatter, do site The Hollywood Reporter, Pearce afirmou que não foi uma vítima sexual de Spacey, mas que também sofreu com as atitudes do colega.

O australiano disse que ignorou os supostos avanços de Spacey no set, pensando: "Ah, isso não é nada. Ah, não, isso não é nada", disse ele.

"Fiz isso por cinco meses, e realmente fiquei meio assustado com Kevin porque ele é um homem bem agressivo. Ele é extremamente charmoso e brilhante no que faz — realmente impressionante, etc. Ele segura uma cena notavelmente. Mas eu era jovem e suscetível, e ele me mirou, sem dúvida."

