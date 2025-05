A- A+

Polêmica Gwyneth Paltrow publica vídeo usando monitor de glicose e repercute nas redes; veja No registro, divulgado neste domingo (25), a atriz aparece com o que parece ser um monitor de glicose em seu braço

A atriz Gwyneth Paltrow publicou em suas redes sociais, neste domingo (25), um vídeo em que cozinhava uma receita de panquecas.

No registro, é possível ver o que parece ser um monitor de glicose em seu braço, o que provocou repercussão entre seus seguidores.

"Mas por que ela está usando um medidor de glicose" indagou um dos internautas no post.

"É o que ela quis. Click Bait, quem liga" respondeu outro usuário.

O tipo de monitor de glicose, o qual Gwyneth Paltrow supostamente aparece usando, é implantado na pele e mede os níveis de açúcaro no sangue, com objetivo de controlar a glicose no organismo.

É normalmente utilizado por pessoas com Diabetes.

Saudável?

Gwyneth é conhecida como uma defensora de estilos de vida "saudáveis", mas carreha diversas polêmicas envolvendo seus hábitos diários.

Durante entrevista no podcast "The art of being well", a atriz compartilhou detalhes acerca de sua alimentação, que chocou alguns ouvintes devido a a alta quantidade de restrições alimentares.

Iniciando suas refeições a partir de 12h, a atriz optava por tomas apenas café, caldo de carne e vegetais, com intuito de realizar "detox".

Em outra situação, deu uma entrevista enquanto recebia soro por meio de um acesso. Quando questionada, afirmou que estava injetando nutrientes em si mesma, e que tinha até mesmo um tipo favorito de soro.

Paltrow recentemente incluiu alimentos que não faziam parte de sua dieta há anos, como pão e queijos. De acordo com ela em seu podcast "The Goop".

