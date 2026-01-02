Gwyneth Paltrow revela por que recusou cena de sexo com Ethan Hawke
Gwyneth explicou que, no início da sua carreira, se preocupava muito com o pai e o avô "vendo esse tipo de coisa"
A atriz Gwyneth Paltrow explicou o motivo de ter recusado filmar uma cena de sexo com Ethan Hawke no longa Grandes Esperanças, adaptação de 1998 do romance homônimo de Charles Dickens. Em entrevista concedida à Vanity Fair no último dia 16, Gwyneth explicou que se preocupava com o que o pai e o avô pensariam se vissem a cena no filme.
"Meu pai teria um ataque cardíaco", brincou a atriz. Gwyneth explicou que, no início da sua carreira, se preocupava muito com o pai e o avô "vendo esse tipo de coisa". "Agora, eu não me importaria", disse.
Segundo os atores, a cena havia sido uma sugestão do diretor Alfonso Cuarón. Na ocasião, a personagem de Gwyneth, Estella, receberia sexo oral do personagem de Hawke, Finn. "Me lembro de olhar para Gwyneth, e Gwyneth dizer: 'Alfonso, eu nunca vou fazer isso'", contou o ator.
O longa é uma adaptação contemporânea do romance de Dickens. No filme, Finn é um pintor em Nova York que, na infância, se apaixonou por Estella.