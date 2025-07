A- A+

SHOW DO COLDPLAY Gwyneth Paltrow se torna 'porta-voz' de empresa envolvida em escândalo após 'câmera do beijo' Atriz e empresária americana é ex-mulher de Chris Martin, vocalista da banda que brincou com a cena

Gwyneth Paltrow está colaborando com a empresa de tecnologia Astronomer em um momento delicado, transformando uma situação embaraçosa em uma oportunidade de marketing.



Isso ocorre cerca de duas semanas após a divulgação de um vídeo em que Andy Byron, então CEO da companhia e casado, foi visto em clima romântico com a diretora de RH da empresa, Kristin Cabot, durante um show do Coldplay.



Ironicamente, o momento foi capturado enquanto a banda de Chris Martin, ex-marido de Paltrow, se apresentava. Ambos os envolvidos no episódio — Byron e Cabot, que também seria casada — pediram demissão após o ocorrido.

A participação da atriz veio por meio de um vídeo institucional publicado nas redes sociais da empresa, acompanhado da legenda: “Obrigado pelo seu interesse na Astronomer.”

— Fui contratada temporariamente para representar os mais de 300 colaboradores da Astronomer — afirma Paltrow, antes de dizer que a empresa passou a receber “muitas perguntas nos últimos dias” após o caso ganhar repercussão.

No vídeo, Paltrow se propõe a responder as dúvidas mais comuns recebidas pela empresa. A primeira, com tom de surpresa, teria sido: “Meu Deus! Que p... é essa?”. Num tom bem-humorado, a atriz desviou do tema central e aproveitou para explicar o que a empresa realmente faz:

— A Astronomer é a melhor plataforma para executar o Apache Airflow, unificando a execução de pipelines de dados, machine learning e inteligência artificial em larga escala.

Logo em seguida, surge outra pergunta: “Como está a equipe de mídia social da empresa...” — mas Paltrow rapidamente muda de assunto, convidando o público para um evento da empresa que será realizado em setembro. Sem realmente abordar as questões mais delicadas, ela encerra o vídeo com uma mensagem institucional:

— Agora voltamos ao que fazemos de melhor: entregar resultados inovadores para nossos clientes. Agradecemos o seu interesse na Astronomer.

O caso veio à tona durante o show do Coldplay no Gillette Stadium, em Foxboro, no estado de Massachusetts, Estados Unidos, no dia 15 de julho. As câmeras filmavam o público quando Byron e Cabot foram capturados abraçados, com ele envolvendo os braços na cintura dela. O próprio Chris Martin, vocalista da banda, reagiu em tempo real ao que via no telão, dizendo: “Ah, olha esses dois. Tá bom, vocês estão bem.” Em seguida, após eles tentarem se esconder da câmera, Martin comentou: “Ou eles estão tendo um caso, ou são bem tímidos.”

Quando a saída de Byron foi oficializada, a empresa emitiu um comunicado afirmando: “Esperamos que nossos líderes sejam exemplos de conduta e responsabilidade. Infelizmente, esse padrão não foi mantido recentemente.” O cofundador e atual diretor de produto da Astronomer, Pete DeJoy, foi nomeado CEO interino.

