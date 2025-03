A- A+

Famosos Gwyneth Paltrow reflete sobre vitória no Oscar em 1999 e diz ainda receber comentários contrariados Atriz relativizou o prestígio do Oscar e apontou que a premiação não foi tão glamourosa quanto aparentava

Vinte e cinco anos após vencer o Oscar de Melhor Atriz, a americana Gwyneth Paltrow, de 52 anos, revisitou, em entrevista à revista Vanity Fair, o impacto da premiação em sua trajetória e a busca por validação em Hollywood.

A atriz se lembrou de sua vitória em 1999, quando, aos 26 anos, superou concorrentes como Meryl Streep, Cate Blanchett e a brasileira Fernanda Montenegro, da qual diz ainda receber comentários de fãs contrariados nas redes sociais.

O episódio, que se tornou um marco na história do cinema, é também um dos mais simbólicos da carreira da atriz, que reflete sobre os efeitos dessa conquista precoce.

Na entrevista à revista americana, Gwyneth revelou que, apesar do prestígio pela atuação em "Shakespeare Apaixonado", a estatueta dourada trouxe desafios emocionais e não preencheu os vazios que imaginava.

Gwyneth também relativizou o prestígio do Oscar, apontando que a premiação, frequentemente vista como o auge do reconhecimento profissional, não é tão glamourosa quanto aparenta.

"Tive essa validação muito cedo, e isso talvez não tenha sido algo positivo" disse à Vanity Fair.

Logo após a premiação, a atriz conta que viveu uma crise emocional e buscou ajuda médica, se questionando sobre o que sentia. “O que há de errado comigo?”, relembra.

O médico recomendou que ela procurasse terapia. Na época, além da pressão do reconhecimento, a jovem atriz lidava com a doença do pai, Bruce Paltrow, que enfrentava um câncer na garganta e morreu poucos anos depois, durante uma viagem a Roma para comemorar o aniversário de 30 anos da filha.

A experiência a levou a refletir sobre a natureza da ambição.

"Existe um nível saudável de ambição, como ‘eu sei quem sou e quero conquistar o mundo’, mas há também um aspecto que vem de feridas emocionais" afirmou.

Atualmente, a atriz prepara seu retorno às telas em “Marty Supreme”, de Josh Safdie, com lançamento previsto para o fim de 2025.

Ela está no elenco ao lado de nomes como Timothée Chalamet e Tyler, the Creator. Embora ainda celebre as conquistas de colegas da indústria, a atriz diz não ter certeza sobre buscar uma nova indicação ao Oscar.

Veja também