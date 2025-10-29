A- A+

Saúde Há 11 dias internado, Lô Borges apresenta melhora após traqueostomia, mas segue no CTI sem previsão Músico mineiro foi internado em Belo Horizonte por conta de uma intoxicação de medicamentos

Internado há 11 dias na Unidade Contorno do Hospital Unimed, em Belo Horizonte, Lô Borges apresenta melhora nos parâmetros clínicos, mas segue com quadro considerado “delicado” e ainda não tem uma previsão de alta.

O músico mineiro passou por uma traqueostomia no último sábado (25) e respira com ajuda de ventilação mecânica. A informação é do irmão do artista, Yé Borges, nesta quarta-feira (29).

De acordo com Yé, o músico “teve uma noite tranquila sem intercorrências” e o melhora de seu estado de saúde, apesar de ainda inspirar observação médica, é “um passo a mais na recuperação”.

Lô continua no Centro de Terapia Intensiva da unidade e foi internado por conta de uma "intoxicação de medicamentos".

Considerado um dos nomes centrais do Clube da Esquina, movimento que marcou a música brasileira ao misturar MPB, rock, jazz, bossa nova e música latina, Lô teve papel fundamental na consolidação do estilo.

Além de coautor, ao lado de Milton Nascimento, do álbum “Clube da Esquina”, que projetou o movimento nacionalmente, o cantor seguiu carreira solo, mantendo a sonoridade característica e influenciando novas gerações.

