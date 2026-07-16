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FAMOSOS Haaland responde a Tom Holland após ignorar seu convite para jantar: 'Só me diz o lugar Jogador de futebol norueguês deixou comentário nas redes sociais aceitando o convite feito pelo ator

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O "vácuo" dado por Erling Haaland em Tom Holland ganhou um novo capítulo na última quarta-feira, 15. Depois de o ator revelar, durante participação no The Tonight Show, que nunca recebeu resposta para um convite de jantar enviado ao jogador, o atacante norueguês decidiu quebrar o silêncio e respondeu à publicação com uma mensagem bem-humorada.

No comentário deixado no perfil oficial do programa, Haaland aceitou o convite feito pelo astro de Homem-Aranha, ainda que com certo atraso. "Convite para jantar aceito, Tom Holland. Só um pouco atrasado! Só me dizer o lugar", escreveu o jogador.

Durante entrevista ao apresentador Jimmy Fallon, Tom Holland relembrou que tudo começou com um encontro à distância com Haaland durante o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Mônaco. Torcedor declarado do Tottenham, o ator contou que viu o atacante, mas preferiu não abordá-lo pessoalmente.

Depois do evento, decidiu tentar a sorte pelas redes sociais e enviou uma mensagem convidando o jogador para jantar. No entanto, nunca recebeu uma resposta. "Pensei: 'Vou mandar uma mensagem e convidá-lo para jantar'. E não recebi absolutamente nada. Nem um 'estou ocupado jogando futebol', nem qualquer resposta. Nada", contou Holland, em tom descontraído.

Haaland explicou por que ignorou a mensagem

Esta não foi a primeira vez que Haaland comentou o episódio. Dias antes, uma entrevista concedida pelo atacante ao programa norueguês A Laget voltou a circular nas redes sociais. Na ocasião, o jogador revelou que realmente recebeu a mensagem, mas optou por não responder porque não fazia ideia de quem era o remetente.

"Eu não assisto a muitos filmes, então não faço ideia de quem as pessoas são. Recebi uma mensagem perguntando se poderíamos sair para jantar, mas eu nunca tinha visto aquela pessoa antes, então nem respondi. Eu não queria responder alguém desconhecido", explicou.

Segundo Haaland, ele só descobriu que a mensagem havia sido enviada por Tom Holland depois que companheiros de equipe comentaram o assunto.

Ator levou situação com bom humor

Apesar da situação inusitada, Tom Holland também encarou o episódio de forma divertida. Durante a entrevista a Jimmy Fallon, o ator brincou que experiências como essa ajudam artistas a manter os pés no chão. "Esse é exatamente o tipo de experiência que os atores precisam para se tornarem mais humildes", afirmou. Agora, resta saber se o jantar finalmente sairá do papel.

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