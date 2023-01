Hackers russos atacam leilão beneficente de Banksy para a Ucrânia

A- A+

Um leilão das obras de Banksy para arrecadar fundos para ajudar as vítimas da invasão russa da Ucrânia foi atacado por hackers da Rússia, disseram os organizadores do evento na terça-feira.

A licitação, anunciada pela Legacy of War Foundation, diz respeito a 50 serigrafias do artista britânico, avaliadas em 5.000 libras esterlinas cada (cerca de 5.550 euros ou 6.100 dólares). A obra representa um rato branco com os cascos rasgando uma cartolina com a inscrição "Frágil".

Nenhum comprador poderá adquirir mais de um exemplar, numerado e com certificado de autenticidade.

"Mais de um milhão de inscrições foram recebidas" para participar do leilão, mas o portal teve que enfrentar "3.500 ataques IP russos [endereços de dispositivos de Internet]", disse a associação, acrescentando que comunicará "rapidamente" quem eram. compradores selecionados.

"Fiz 50 impressões de tela e todos os lucros irão para nossos amigos na Ucrânia", indicou Banksy, um artista de rua procurado cuja verdadeira identidade é desconhecida, no Instagram.

Os recursos devem ser usados para comprar ambulâncias, geradores de eletricidade, sistemas de aquecimento e lâmpadas movidas a energia solar para aliviar os apagões causados pelos bombardeios russos no auge do inverno e para ajudar mulheres e membros da comunidade LGBTQ na Ucrânia.

Em meados de novembro, Banksy postou em sua conta no Instagram fotos de uma obra pintada em um prédio bombardeado em Borodianka, subúrbio de Kiev que se tornou símbolo das atrocidades russas, uma forma de confirmar que ele era o autor.

Vários trabalhos feitos com estênceis no estilo de Banksy apareceram em Kiev e arredores no início daquele mês. Em dezembro, a polícia ucraniana frustrou uma tentativa de roubo de uma obra atribuída ao famoso artista em um muro nos arredores de Kyiv.

