CIRCULAÇÃO Hacklab Volante traz ao Recife oficinas e exposição dentro de um micro-ônibus Projeto itinerante circula a capital pernambucana, unindo tecnologia, educação e cultura em atividades gratuitas

O Hacklab Volante, projeto itinerante de arte, tecnologia e educação, chegou ao Recife. Até 12 de outubro, o público local poderá conhecer o micro-ônibus adaptado, que reúne ateliê, oficina, galeria de arte, museu de engenhocas e feira de ciências ambulante.

A iniciativa traz uma exposição de arte e tecnologia exibida gratuitamente em espaços públicos, além de seis oficinas na cidade. A realização é do coletivo Gambiologia, fundado em Minas Gerais, em 2008.

Nesta quarta-feira (1º), a parada será no Compaz Atriz Leda Alves, na comunidade do Bode, no bairro do Pina. Na sexta (3), o veículo estaciona na Rua do Observatório, no Bairro do Recife. O roteiro inclui ainda lugares como Parque da Tamarineira e Parque Santana, entre outros.



Dentro do ônibus, os visitantes terão acesso a quase 20 obras de arte eletrônica e interativa de artistas brasileiros e internacionais, entre eles Fred Paulino (curador e idealizador do projeto), Guto Lacaz, Sara Lana, Arthur Joly e Jorge Crowe.

Além da exposição, o projeto oferece oficinas de iniciação à eletrônica e ao design de produtos, voltadas a estudantes da rede pública. A ideia é que os alunos construam e customizem seus próprios ônibus em miniatura, equipados com LEDs e componentes eletrônicos.

Em sua primeira turnê pelo Nordeste, o Hacklab Volante já passou por Natal (RN) e João Pessoa (PB). A circulação é viabilizada pelo Circuito Funarte de Artes Visuais Marcantonio Vilaça e, na capital pernambucana, conta com o apoio da Prefeitura do Recife.



Confira a rota do Hacklab Volante no Recife:

29/09 – Escola Municipal de Tempo Integral Nossa Senhora do Pilar (Bairro do Recife)

1º/10 – Compaz Atriz Leda Alves (Comunidade do Bode, Pina)

03/10 – Observatório do Recife (Bairro do Recife)

4/10 – Parque da Tamarineira

5/10 – Parque Santana

8/10 – Compaz Eduardo Campos (Linha do Tiro)

10/10 – Campo do Nacional (UR-1, Ibura)

11/10 – Parque Dona Lindu (Boa Viagem)

12/10 – Avenida Rio Branco (Recife Antigo)



*Com informações da assessoria de imprensa.

