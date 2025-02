HaHaHouse: o curioso museu que incentiva visitantes a rirem da ''negatividade'' da vida moderna

A- A+

Um curioso museu na capital croata oferece um passeio pela história do humor e incentiva seus visitantes a rirem para se "desintoxicar" da "negatividade" dos tempos modernos. O HaHaHouse, o museu do riso, foi inaugurado em janeiro no centro de Zagreb e despertou grande interesse, atraindo visitantes de toda as idades.

A fundadora Andrea Golubic explica que a ideia surgiu durante a pandemia de Covid-19, quando muitas pessoas ficaram deprimidas, isoladas ou sem vontade de fazer nada.

— Percebi que tinha uma missão: curar as pessoas com o riso — acrescentou a mulher de 43 anos, cheia de energia.



Na entrada do museu, os visitantes iniciam o passeio apertando um botão. O interruptor ativa uma fumaça branca que os "desinfeta" da negatividade. A visita continua através de uma "lavadora gigante" que leva por um tobogã a uma piscina de bolas brancas. É aí que começa a viagem.

O museu de 450 m2 apresenta oito áreas interativas. Em uma delas, um aparelho de karaokê distorce as vozes. Em outra, a "Arena Sumô", é possível lutar em trajes de pelúcia.

Há também um "gabinete" com diferentes "fantasias" e um coro de galinhas de borracha que cacarejam alegremente ao som de sucessos como "Dancing Queen", do ABBA.

''Remédio para a alma''

A exposição inclui uma seção mais séria, na qual o visitante é imerso na história do humor. A linha do tempo abrange épocas antigas e era moderna em formatos como teatro, cinema e internet. Também explica os diferentes estilos de humor, do trocadilho ao ácido.



O "HaHaHouse" é muito apreciado por crianças porque é um museu colorido e alegre. Mas também atrai adultos.

— Qualquer pessoa que ainda sinta um pouco de alegria infantil e abrace sua criança interior sairá com energia renovada — promete Golubic.



O aposentado Bruno Dadic, por exemplo, ficou "encantado".

— Nunca há humor suficiente na vida — disse. — O riso é um remédio para a alma— insiste.

O museu mantém parcerias com escolas e espera fazer o mesmo com casas de repouso e o hospital psiquiátrico de Zagreb, que manifestou interesse. Especialistas concordam que o otimismo e o riso são essenciais para a saúde emocional e física das pessoas.



O riso é um mecanismo de defesa que dá às pessoas uma espécie de força para enfrentar os problemas, diz o psicólogo Petar Kraljev.

— Se pudesse prescrever uma receita de três horas de riso a cada 24 horas, certamente obteria resultados positivos — diz.

