ENSAIO FOTOGRÁFICO Hailey Bieber posa grávida para revista americana A modelo e o marido, o cantor Justin Bieber, estão se preparando para a chegada do primeiro filho

A modelo Hailey Bieber depois de ter escondido sua gravidez pelos primeiros seis meses, está pronta para compartilhar como ela e o marido, o cantor Justin Bieber, estão se preparando para a chegada do primeiro filho. À revista W Magazine, a it girl não só contou por que fez questão de manter segredo, como protagonizou um ensaio fotográfico inédito.

Embora valorize sua privacidade, o real motivo para ter mantido sua gravidez fora dos holofotes foi a conveniência. Segundo Hailey, como sua barriga só começou a aparecer quando já estava nos seis meses de gestação, bastava colocar jaquetas largas que seu segredo estava a salvo.

"Provavelmente poderia ter escondido até o final, mas não gostei do estresse de não poder aproveitar minha gravidez espontaneamente", declarou. "Queria a liberdade de sair e viver a minha vida".

Ciente de que a chegada do filho vai mudar a dinâmica da casa, Bieber contou que tenta curtir a vida a dois ao máximo nos últimos tempos. "No começo, fiquei muito emotiva. Pensava 'eu amo esse ser humano tanto, como posso trazer mais alguém para o meio disso?'. Estou tentando aproveitar esses dias em que ainda somos só eu e o Justin".

Nesse sentido, Hailey também se permite alguns mimos. A modelo revelou que, embora mantenha uma alimentação saudável com bastante proteína, pauta seu cardápio pelos desejos do filho. "Se o bebê quer pizza nesse dia, vamos de pizza". Ela também contratou um chefe particular para acompanhá-la durante estes meses, algo que ela mesma admitiu ser um "enorme luxo".

