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CINEMA Halder Gomes encerra filmagens de "A Grande Virada"; cineasta fala sobre o filme Diretor de "Cine Holliúdy", cearense prepara nova comédia com Fernando Caruso, Estevam Nabote, Edmilson Filho e Diego Cruz

O cearense Halder Gomes acaba de filmar sua mais nova comédia. “A Grande Virada” encerrou recentemente suas filmagens, após semanas de trabalho em São Paulo.

O longa-metragem é produzido pela Cinefilm e Teleimage, com coprodução e distribuição da Buena Vista International, estúdio da The Walt Disney Company. Fernando Caruso, Estevam Nabote, Edmilson Filho e Diego Cruz interpretam os protagonistas, que têm suas vidas viradas pelo avesso depois de acertarem os números da Mega da Virada.

“O foco principal do filme e o que mais me interessou foi a história de amizade. Ao longo da vida conhecemos muita gente, mas amigos mesmo passados pelo filtro do tempo são poucos; e é aí que a história se firma. Existem amizades que são tão sólidas que mesmo a ausência não as enfraquecem. Mas o tempo muda as pessoas, e certos reencontros podem vir recheados de surpresas”, adianta Halder Gomes, para a Folha de Pernambuco.



Na trama, César (Fernando), Guimarães (Estevam), Mohan-Estrela-Celeste (Edmilson) e Vini (Diego) resolvem comemorar a conquista na noite de Réveillon. Após uma sequência de acontecimentos, a celebração termina com o desaparecimento do bilhete premiado, fazendo o quarteto iniciar uma busca desesperada.

“É nesse cenário que ‘A Grande Virada’ começa colocar à prova o alicerce desse grupo de amigos. Daí vem o dinheiro - da escassez ao excesso - para testá-los em definitivo. A possibilidade de todos esses elementos juntos me seduziram para fazer o filme no primeiro momento que Fernanda Senatori (produtora) me passou o argumento. Mas tem algo que não podia ficar de fora como um dos pilares dessa comédia quando amigos se reúnem: a velha é imortal quinta série”, brinca o diretor.



Filmagens de "A Grande Virada" ocorreram em São Paulo. Fotos: Pedro Rodriguez/Divulgação

Filmagens de "A Grande Virada" ocorreram em São Paulo. Fotos: Pedro Rodriguez/Divulgação

Filmagens de "A Grande Virada" ocorreram em São Paulo. Fotos: Pedro Rodriguez/Divulgação

O filme ainda não tem data de estreia confirmada. Também estão no elenco nomes como Cacau Protásio, Claudia Ohana, Aílton Graça, Silvero Pereira, Larissa Nunes e Falcão.

Halder Gomes está acostumado a levar às telas filmes carregados de humor. O cineasta, que é responsável por sucessos como “Cine Holliúdy” (2019) e “Bem-Vinda a Quixeramobim” (2022), aponta o “sentimento de pertencimento” como um motivo que faz uma comédia funcionar para o público brasileiro.

“‘Minha mãe é uma peça’, por exemplo, fala de algo que todos nós temos ou tivemos: mãe. Aquelas histórias do cotidiano estão na vida ou nas memórias de todos nós”, aponta Halder, que destaca de sua própria cinematografia a experiência exitosa de “Cine Holliúdy”, filme que conquistou uma sequência no cinema e ainda uma série derivada.

“Ali uma geração que vivenciou aquelas sessões de cinema no interior até a década de 1980 se viu diante de uma forte memória afetiva. No filme também está o sentimento da ‘cearensidade’ de forma tangível como uma representatividade mais ampla para o Nordeste e, indo mais longe, os aficionados por filmes de metalinguagem de cinema. São várias camadas das cascas de uma cebola onde cada uma delas traz um ponto de identificação. Imagina: a pessoa passou a vida vendo as histórias além fronteiras nas suas telas e, de repente, seu ‘álbum de memórias’ vira filme. Acredito esse ser o “ponto B” do cinema brasileiro e seu público”, defende o cineasta.

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