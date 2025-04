Haley Joel Osment foi preso na Califórnia por embriaguez e porte de substância ilegal em resort

A- A+

O ator Haley Joel Osment foi preso na Califórnia por ficar embriagado em uma estação de esqui e por portar uma substância ilegal.

A prisão aconteceu no dia 8 de abril, mas só foi divulgada agora pelas autoridades do estado americano. Nesta quinta-feira (17), foi divulgada a foto de Osment detido.

Ele aparece sorridente no registro feito pela polícia.

Segundo o New York Post, o tem passado por uma fase complicada desde que, de acordo com fontes do TMZ, ele perdeu "tudo" no incêndio florestal de Altadena e, desde então, tem enfrentado dificuldades com seu seguro.

Ator Haley Joel Osment sorriu para a foto da detenção. | Foto: Divulgação/Polícia da Califórnia

Quem é Haley Joel Osment?

Haley Joel Osment ganhou projeção mundial ao interpretar uma criança com sensibilidade paranormal no filme "O sexto sentido", de 1999.

Sua atuação lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante, aos 11 anos de idade.

Depois, seu trabalho no longa "Inteligência artificial", de Steven Spielberg, reforçou seu status de estrela em ascensão em Hollywood.

Apesar do sucesso meteórico, Osment optou por se afastar dos holofotes já na adolescência.

Ele disse em entrevistas que tomou essa decisão por conta do "ambiente tóxico da mídia sensacionalista dos anos 2000", o qual ele classificou como "predatório" e "agressivo".

Ao contrário de outros exemplos de astros mirins, os pais de Osment sempre apoiaram sua decisão pelo afastamento.

“Meus pais sempre diziam: ‘Se deixar de ser divertido, você pode parar quando quiser’”, contou o ator à E! News.

Em 2007, ele ingressou na faculdade de teatro da Universidade de Nova York, onde conseguiu refletir melhor sobre a carreira artística.

No ambiente universitário, fez as pazes com a profissão. Teve bons trabalhos como dublador, em games como "Kingdom Hearts" e no anime "Immortal Grand Prix".

Como ator, ele chegou a participar de séries como "Silicon Valley" e "Yoga Hosers", e vem retomando sua carreira aos poucos.

Em 2019, atuou ao lado de Zac Efron e Lily Collins no filme "Ted Bundy: a irresistível face do mal", baseado na história do serial killer Ted Bundy.

Ele também esteve presente em "Wandinha", com Jenna Ortega, e "O método Kominsky", com Michael Douglas. Atualmente, está no elenco das séries "The Boys", da Amazon, e "Future man", do Hulu.

