antissemitismo Haley Joel Osment se desculpa após usar insulto antissemita durante prisão: 'Horrorizado' O ator, de 36 anos, lamentou ter usado um insulto antissemita contra um policial no momento em que era levado para a delegacia

Haley Joel Osment, conhecido pelo protagonismo em "O Sexto Sentido" (1999), se pronunciou após a repercussão de sua prisão em uma estação de esqui na Califórnia, nos Estados Unidos.

O ator, de 36 anos, lamentou ter usado um insulto antissemita contra um policial no momento em que era levado para a delegacia, no início de abril. "Estou absolutamente horrorizado com meu comportamento", declarou.

Segundo o site TMZ, que teve acesso às imagens da câmera corporal dos agentes, Osment foi abordado após atrapalhar o funcionamento do teleférico no Mammoth Mountain Resort, aparentemente sob efeito de álcool.

Durante o trajeto até a delegacia, ele chamou o policial de "nazista" e utilizou um termo ofensivo contra judeus. Ele também foi flagrado com uma nota de US$ 20 que continha uma substância suspeita de ser cocaína.

O artista afirmou que estava em um estado de blackout alcoólico e que não se lembrava de ter usado a expressão ofensiva.

"Se eu soubesse que falei isso, teria me manifestado antes. O que saiu da minha boca foi um lixo sem sentido. Deixei a comunidade judaica na mão, e isso me destrói", escreveu, em nota enviada à revista People. "Não peço perdão, mas prometo que vou me redimir desse erro terrível."

Osment ainda relacionou o episódio ao período conturbado que vem enfrentando desde que perdeu sua casa nos incêndios que atingiram Los Angeles, no início deste ano.

Ele relatou que, desde então, tem vivido um momento emocionalmente instável, mas reconheceu que isso não justifica suas atitudes. "Esses últimos meses me quebraram por dentro, mas não é desculpa para usar uma palavra tão nojenta."

O ator foi formalmente acusado por posse de substância suspeita de cocaína e comportamento inadequado em local público. A audiência que vai determinar os próximos passos do processo está marcada para o dia 7 de junho. Até lá, Osment prometeu refletir sobre suas ações e iniciar um processo de reparação.



