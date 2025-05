A- A+

CELEBRIDADES Halle Bailey, de "A Pequena Sereia", diz ter sido agredida e consegue medida protetiva contra o ex Rapper DDG está proibido de se aproximar dela e do filho do casal, Halo, de apenas um ano

Halle Bailey, estrela do filme 'A Pequena Sereia', registrou nesta terça-feira (13) um boletim de ocorrência contra seu ex-companheiro, o rapper DDG, por agressão física e psicológica. Segundo o site TMZ, a atriz de 23 anos relatou uma série de episódios violentos iniciados em janeiro deste ano. A Justiça concedeu uma medida protetiva obrigando o artista a manter 100 metros de distância dela e do filho do casal, Halo, de apenas um ano.

De acordo com documentos obtidos pela TMZ, o primeiro caso de agressão ocorreu durante uma discussão sobre a visita de DDG ao filho. Enquanto o bebê chorava na cadeirinha do carro do pai, Halle tentou retirá-lo, momento em que, segundo ela, foi puxada pelo cabelo e teve o rosto pressionado contra o volante do veículo — o impacto quebrou um de seus dentes. Fotos do dente danificado e de hematomas no braço da atriz foram anexadas ao processo.





Os abusos não se limitaram a agressões físicas. Em março, Halle afirma que DDG invadiu sua casa e enviou uma foto da cama vazia dela com a frase: “Agora eu sei onde você anda”. Poucos dias depois, ele teria retornado à residência, destruído a câmera de segurança e roubado o celular da atriz. No Dia das Mães (11), enquanto ela comemorava com a irmã, a cantora Chloe Bailey, o rapper teria disparado mensagens acusando a atriz de estar com outro homem, o cantor Brent Faiyaz.

A ordem judicial, além de estabelecer a distância mínima obrigatória de 100 metros, também autoriza Halle a viajar com o filho para a Itália, onde deve gravar um novo filme, sem precisar da autorização do pai. A medida também proíbe que DDG fale publicamente sobre a ex-companheira e o filho, especialmente em plataformas como YouTube e lives, onde a atriz o acusa de incitar o ódio de seus fãs contra ela.

Ex-casal deu as boas-vindas ao filho, Halo, no final de 2023 — Foto: AFP

O relacionamento entre Halle Bailey e DDG começou em 2022 e terminou oficialmente em outubro de 2024, com o nascimento do filho sendo anunciado apenas em janeiro deste ano. Na época da separação, o rapper afirmou que a decisão havia sido tomada em comum acordo, após “muita reflexão e conversas sinceras”, ressaltando que o amor entre os dois permanecia. Até o momento, o músico não comentou publicamente sobre as acusações mais recentes.

Veja também