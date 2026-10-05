Halle Berry é vista em passeio com o filho de 12 anos, depois de ser acusada de agredi-lo
Atriz levou Maceo e o noivo, Van Hunt, a parque de diversões em Los Angeles dias após o ex-marido pedir guarda exclusiva do adolescente
Halle Berry foi vista passeando com o filho Maceo, de 12 anos, dias depois de ser acusada pelo ex-marido, Olivier Martinez, de agredir e sufocar o adolescente. A atriz conhecida por filme como "X-Men" e "007 - Um novo dia para morrer" levou o garoto e o noivo, o cantor Van Hunt, a uma unidade da Sky Zone, em Los Angeles, no domingo. As imagens foram obtidas pelo site Page Six.
O trio estava acompanhado de amigos de Maceo e também passou por uma loja da Best Buy. Aos 60 anos, Halle usava uma regata preta, calça cargo verde e chapéu bege. Hunt, de 56, e o adolescente também estavam vestidos de maneira casual.
O passeio ocorreu poucos dias depois de Martinez, também de 60 anos, apresentar um pedido de medida protetiva contra a ex-mulher. Segundo as alegações, em 26 de setembro, Halle teria pulado sobre o filho, colocado as mãos em seu pescoço e o sufocado durante uma discussão. O ator também pediu à Justiça a guarda exclusiva de Maceo, que é compartilhada entre os dois.
De acordo com o processo, mensagens trocadas entre Maceo e o pai mostram o adolescente pedindo que Martinez fosse buscá-lo na casa da mãe. O ex-marido de Halle afirma ainda que o filho posteriormente contou a ele sobre o suposto episódio. Segundo Martinez, a discussão teria ocorrido após um desentendimento envolvendo um jogo de realidade virtual.
Halle, por sua vez, teria enviado uma mensagem ao ex-marido dizendo que se sentia "péssima" pelo que havia acontecido entre ela e o filho. Martinez também fez outras acusações contra a atriz, incluindo alegações de abuso de álcool e de comentários de teor racial direcionados ao adolescente.
A Justiça concedeu temporariamente a Martinez a guarda principal de Maceo. Halle foi autorizada a ter visitas determinadas judicialmente duas vezes por semana e em fins de semana alternados, até uma nova audiência marcada para 16 de outubro.
Leia também
• Lima Duarte revela tradição emocionante de visitar casa da mãe em dias de eleição
• Bruno Gagliasso homenageia pai após a morte: "Obrigado por me ensinar a amar a natureza"
• Paula Burlamaqui reconhece exagero em fala sobre envelhecimento e rebate crítica de Marina Lima
Atriz nega acusações
Por meio de sua advogada, Marina Beck, Halle Berry negou as acusações feitas pelo ex-marido e classificou as alegações como "absurdas". A defesa afirmou que há um histórico de comportamento "errático, possessivo e violento" por parte de Martinez.
"Há um grande volume de evidências, incluindo inúmeras decisões judiciais, de que Olivier Martinez violou repetidamente ordens judiciais e interferiu em intervenções terapêuticas e educacionais necessárias, em detrimento de seu filho menor com Halle Berry", afirmou a advogada.
Segundo Beck, Martinez já teria sido punido judicialmente por esse comportamento. A advogada acrescentou que Halle continuará lutando pelo que considera ser o melhor para Maceo.
Halle Berry e Olivier Martinez foram casados entre 2013 e 2016. Ainda segundo o Page Six, a disputa pela guarda do filho se estende há anos e teve um acordo firmado em agosto de 2023. Em 2024, a atriz chegou a pedir a guarda principal de Maceo e afirmou ter gasto cerca de US$ 200 mil (aproximadamente R$ 1 milhão, em valores atuais) em tentativas de estabelecer uma relação de coparentalidade com o ex-marido.
Além de Maceo, Halle é mãe de Nahla, de 18 anos, fruto de seu relacionamento com o modelo Gabriel Aubry. A atriz mantém relacionamento com Van Hunt desde 2020. O cantor a pediu em casamento em 2025, mas ela só confirmou o noivado no início deste ano.