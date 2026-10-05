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FAMOSOS Halle Berry é vista em passeio com o filho de 12 anos, depois de ser acusada de agredi-lo Atriz levou Maceo e o noivo, Van Hunt, a parque de diversões em Los Angeles dias após o ex-marido pedir guarda exclusiva do adolescente

Halle Berry foi vista passeando com o filho Maceo, de 12 anos, dias depois de ser acusada pelo ex-marido, Olivier Martinez, de agredir e sufocar o adolescente. A atriz conhecida por filme como "X-Men" e "007 - Um novo dia para morrer" levou o garoto e o noivo, o cantor Van Hunt, a uma unidade da Sky Zone, em Los Angeles, no domingo. As imagens foram obtidas pelo site Page Six.

O trio estava acompanhado de amigos de Maceo e também passou por uma loja da Best Buy. Aos 60 anos, Halle usava uma regata preta, calça cargo verde e chapéu bege. Hunt, de 56, e o adolescente também estavam vestidos de maneira casual.

O passeio ocorreu poucos dias depois de Martinez, também de 60 anos, apresentar um pedido de medida protetiva contra a ex-mulher. Segundo as alegações, em 26 de setembro, Halle teria pulado sobre o filho, colocado as mãos em seu pescoço e o sufocado durante uma discussão. O ator também pediu à Justiça a guarda exclusiva de Maceo, que é compartilhada entre os dois.

De acordo com o processo, mensagens trocadas entre Maceo e o pai mostram o adolescente pedindo que Martinez fosse buscá-lo na casa da mãe. O ex-marido de Halle afirma ainda que o filho posteriormente contou a ele sobre o suposto episódio. Segundo Martinez, a discussão teria ocorrido após um desentendimento envolvendo um jogo de realidade virtual.

Halle, por sua vez, teria enviado uma mensagem ao ex-marido dizendo que se sentia "péssima" pelo que havia acontecido entre ela e o filho. Martinez também fez outras acusações contra a atriz, incluindo alegações de abuso de álcool e de comentários de teor racial direcionados ao adolescente.

A Justiça concedeu temporariamente a Martinez a guarda principal de Maceo. Halle foi autorizada a ter visitas determinadas judicialmente duas vezes por semana e em fins de semana alternados, até uma nova audiência marcada para 16 de outubro.

Atriz nega acusações

Por meio de sua advogada, Marina Beck, Halle Berry negou as acusações feitas pelo ex-marido e classificou as alegações como "absurdas". A defesa afirmou que há um histórico de comportamento "errático, possessivo e violento" por parte de Martinez.

"Há um grande volume de evidências, incluindo inúmeras decisões judiciais, de que Olivier Martinez violou repetidamente ordens judiciais e interferiu em intervenções terapêuticas e educacionais necessárias, em detrimento de seu filho menor com Halle Berry", afirmou a advogada.

Segundo Beck, Martinez já teria sido punido judicialmente por esse comportamento. A advogada acrescentou que Halle continuará lutando pelo que considera ser o melhor para Maceo.

Halle Berry e Olivier Martinez foram casados entre 2013 e 2016. Ainda segundo o Page Six, a disputa pela guarda do filho se estende há anos e teve um acordo firmado em agosto de 2023. Em 2024, a atriz chegou a pedir a guarda principal de Maceo e afirmou ter gasto cerca de US$ 200 mil (aproximadamente R$ 1 milhão, em valores atuais) em tentativas de estabelecer uma relação de coparentalidade com o ex-marido.

Além de Maceo, Halle é mãe de Nahla, de 18 anos, fruto de seu relacionamento com o modelo Gabriel Aubry. A atriz mantém relacionamento com Van Hunt desde 2020. O cantor a pediu em casamento em 2025, mas ela só confirmou o noivado no início deste ano.

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