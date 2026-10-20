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SHOW Halloween da Pabllo estreia em Pernambuco nesta sexta-feira (23), no Classic Hall O repertório do show reúne hits da artista e faixas do seu sétimo álbum de estúdio, "Lost In Lust", lançado no dia 1º de outubro

O Halloween da Pabllo desembarca pela primeira vez em Pernambuco nesta sexta-feira (23), no Classic Hall, em Olinda. A abertura da casa acontece às 21h e o show está previsto para iniciar às 23h. Os ingressos custam a partir de R$ 130 e estão disponíveis na plataforma Uhuu.

A edição pernambucana integra a turnê nacional de 2026, que já passou por São Paulo e Porto Alegre, e ainda inclui Natal e Belo Horizonte. A passagem no estado marca também a estreia do projeto no Nordeste.

O repertório do show reúne músicas conhecidas da trajetória da artista e faixas do seu sétimo álbum de estúdio, “Lost In Lust”, lançado no dia 1º de outubro.

Criado em 2009, em São Paulo, o Halloween da Pabllo foi transformado em turnê somente em 2025. A temporada deste ano traz como tema “Circo dos Horrores”, e apresenta cenários e figurinos desenvolvidos especialmente para o projeto.

Depois de passar por Pernambuco, a turnê segue para Natal, no sábado (24), e encerra em Belo Horizonte no dia 31 de outubro.

Serviço

Pabllo Vittar - "Halloween da Pabllo"

Quando: Sexta-feira (23)

Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

A partir de R$ 130, no Uhuu

Informações: @halloweendapabllo

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