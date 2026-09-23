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SHOW Halloween da Pabllo: festa no Recife acontece em outubro no Classic Hall Marcada para 23 de outubro, show traz repertório com sucessos da carreira de Pabllo Vittar e músicas do novo álbum "Lost In Lust"

Pela primeira vez, o Halloween da Pabllo chega em terras pernambucanas, precisamente no próximo dia 23 de outubro, no Classic Hall, em Olinda.



A edição integra a turnê nacional de 2026 comandada por Pabllo Vittar, em temporada que traz como tema “Circo dos Horrores” e apresenta cenário e figurinos desenvolvidos especialmente para o projeto.



No Recife, o repertório reúne músicas conhecidas da trajetória da artista e faixas do sétimo álbum de estúdio, “Lost In Lust”, previsto para chegar às plataformas de áudio em 1º de outubro.

A Festa

Criado em 2009, em São Paulo, o Halloween da Pabllo foi transformado em turnê somente em 2025. A passagem pelo Recife também marca a estreia do projeto no Nordeste. Além da capital pernambucana, a turnê terá apresentação em Natal, no dia 24 de outubro.

“Este ano será bem especial porque estou levando a festa para algumas cidades pela primeira vez. Os shows serão no mês de lançamento do meu próximo álbum e algumas músicas dele entram no setlist das apresentações”, afirma Pabllo Vittar.

A realização da turnê fica a cargo da Opus Entretenimento e MTDRS.

“Lost In Lust”

O novo álbum de Pabllo Vittar foi produzido e composto por profissionais da comunidade LGBTQIAPN+. O trabalho reúne músicas em inglês e espanhol e transita por referências do pop, da dance music e de diferentes vertentes da música eletrônica.

Duas faixas do disco já foram lançadas. “Rockstar”, com participação da rapper porto-riquenha Villano Antillano, enquanto “Body Type” é uma parceria com a cantora Urias.

O pré-save de “Lost In Lust” está disponível no site do projeto, www.pabllovittar.digital.

Serviço

"Halloween da Pabllo"

Quando: Sexta, 23 de outubro de 2026, a partir das 21h

Onde: Classic Hall – Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

A partir de R$ 130 pela plataforma Uhuu.com

Informações: @halloweendapabllo



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