HALLOWEEN Halloween de Anitta: entenda as fantasias da cantora e de Marina Sena em festa Amigas se destacaram em meio a fantasias de famosos como personagens do game Mortal Kombat

Entre as fantasias do Halloween de Anitta que circularam nas redes nesta terça-feira (31) nas redes sociais, duas das mais celebradas foram justamente a da anfitriã e da amiga Mariana Sena. As cantoras se vestiram, respectivamente, como Mileena e Kitana, ambas personagens da franquia de games Mortal Kombat.

As fantasias seguiam o visual das últimas versões do jogo, incluindo as icônicas armas das personagens, com Anitta com as adagas de Mileena e Marina com os leques com lâminas de Kitana.

Na mitologia criada pelo jogo, desenvolvido em 1992, Kitana é a filha do vilão Shao Khan, que depois descobre que ele foi o responsável pela morte de seu verdadeiro pai. Já Mileena é um clone de Kitana, criado pelo feiticeiro Shang Tsung.

Em Mortal Kombat 1, lançado pela desenvolvedora NetherRealm Studios este ano e que "reseta" a linha do tempo da história original, contada até o jogo 11, Kitana e Mileena agora são irmãs gêmeas, filhas de Sindel e Jerrod, que é o atual rei da Exoterra.

Com celulares proibidos, a festa realizada na casa de Anitta, na Barra, Zona Oeste do Rio, contou com famosos fantasiados, como Luciano Huck e Angélica, Duda Beat, MC Cabelinho, David Brazil, Luísa Sonza e Juliette.

