CULTURA Halloween: qual é a origem da festa? Saiba o significado e conheça a história Conheça a história do Halloween, data que é celebrada nesta sexta-feira e tem origem tanto cristã, quanto pagã

Comemorado em 31 de outubro, Halloween de 2025 será comemorado nesta sexta-feira. Mesmo com origem estrangeira, a "festa" tem se tornado cada vez mais popular no Brasil, onde também é conhecido como Dia das Bruxas.

A data começou a atrair atenção dos brasileiros para fantasias e decorações temáticas em meados da década de 1990, a partir dos filmes de terror Hollywoodianos. Mas a história da celebração é muito mais antiga.

Nos Estados Unidos, lugar onde a data é tradição, o Dia das Bruxas é celebrado há anos e está muito ligado à migração irlandesa no país.

Em entrevista concedida ao Globo em 2023, a historiadora Tupá Guerra, da Universidade de Brasília (UnB), explicou que a origem do Halloween é milenar e provém principalmente de dois povos: os celtas e os cristãos.





Qual é a origem do Halloween?

Segundo a historiadora Tupá Guerra, “todas as festas têm influências de mais de um lugar”, e o Dia das Bruxas não é exceção. A celebração tem raízes celtas e cristãs.

Na tradição celta, vem do festival Samhain, considerado um “Réveillon”:

— Esse festival comemorava o início do Ano Novo para os celtas, e isso significa o início da parte escura do ano, o fim do verão e o início do outono — explicou.

Para os celtas, a escuridão simbolizava renascimento:

— Os celtas não viam a escuridão como uma coisa maligna. Eles viam a escuridão como algo relacionado com o medo, mas também com o início da vida. Assim como os bebês são formados no escuro, na barriga das mães, a vida também começa no escuro — disse Tupá ao GLOBO.

Na vertente cristã, o Halloween se conecta ao Dia de Todos os Santos (1º de novembro) e ao Dia de Finados (2 de novembro), especialmente na Irlanda, como “celebração e memória das pessoas que já se foram”.

O que significa 'Halloween' e como chegou ao Brasil?

O nome vem da expressão "All Hallows Eve", que significa “a véspera de todas as almas”, pois antecede o Dia de Todos os Santos.

A data chegou com os filmes de terror de Hollywood nos anos 1990. A primeira menção em O Globo foi em 1951, mas se referia a uma pessoa, não à festa.

No Brasil, é mais caricato e lúdico, centrado em fantasias e festas, enquanto nos EUA e Irlanda é tradição ligada à vigília cristã:

— [O Halloween] é uma prática importada, que está aos poucos ganhando força, mas que não é tão antiga aqui no Brasil — disse Tupá.

A tradição irlandesa incluía fantasias para “espantar os mortos”, hábito que se espalhou pelos EUA e, depois, pelo Brasil.

