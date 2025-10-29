A- A+

Dia das Bruxas Halloween: saiba onde assistir séries e filmes com a temática de suspense e terror Do suspense psicológico aos monstros nostálgicos, o Halloween chega às plataformas com um cardápio variado

Com a chegada do Dia das Bruxas vem aquela estranha vontade de apagar as luzes, acender uma vela e mergulhar em histórias que fazem o coração bater mais rápido.

O Halloween, que há tempos deixou de ser apenas um evento americano, virou um ritual global de entretenimento. E é no streaming que a temporada do medo encontra sua casa perfeita.

Mais do que sustos fáceis ou fantasias baratas, as produções lançadas nesta época do ano revelam algo curioso: o medo continua sendo uma forma de catarse coletiva.

Seja na tensão de um suspense psicológico, no desconforto de um terror social ou nas tramas sobrenaturais que brincam com o absurdo, o Halloween dos streamings se tornou uma vitrine da criatividade e uma desculpa perfeita para passar o fim de semana no escuro, fingindo que o barulho na cozinha foi só o vento.

Então prepara a pipoca, pega o cobertor para cobrir o pé e chama aquela companhia corajosa para ver as indicações que a Folha de Pernambuco preparou para esse período.

Na HBO Max

Depois de ser apresentado pela literatura de Stephen King, o palhaço mais famoso do terror, o Pennywise, já deu calafrios em algumas versões do cinema. Agora, o público terá a chance de se aprofundar nesse universo.

A série “IT: Bem-vindos a Derry” se passa em 1962 e gira em torno de uma onda de desaparecimentos nunca solucionados de crianças na cidade. Bill Skarsgård reprisa o papel do icônico palhaço na série.







Para quem já gostava de um bom suspense na década de 1990, “Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado” ganhou uma sequência que acabou de sair do cinema direto para a HBO Max.

Ambientado 28 anos após os acontecimentos do primeiro filme, a nova história também se desenrola em Southport e traz de volta uma antiga problemática: cinco amigos causam um acidente de carro fatal e encobrem seu envolvimento mantendo segredo. Um ano depois, eles se veem perseguidos por um assassino misterioso que sabe o que eles fizeram no verão passado.



Imagina só. Todas as crianças da mesma sala de aula, exceto uma, desaparecem misteriosamente na mesma noite e exatamente no mesmo horário. A comunidade fica se perguntando quem ou o que está por trás do desaparecimento.

Assim é "A hora do Mal" As acusações recaem para a professora dos meninos, Gandy, interpretada pela talentosa Julia Garner (Ozark). Será que ela tem relação com o sumiço das crianças ou algo sobrenatural e maligno está se espalhando pela cidade?







Na Netflix

Fãs do terror devem saber que alguns clássicos como "Psicose", "O Massacre da Serra Elétrica" e “O Silêncio dos Inocentes” se inspiraram no mesmo caso real. É bizarro, mas é verdade.

Na nova série de Ryan Murphy, “Monstro: Ed Gein”, a história gira em torno do assassino e ladrão de túmulos Ed Gein, focando na sua vida em Wisconsin, sua relação com a mãe e os crimes que o levaram à prisão.

O ator Charlie Hunnam, conhecido por “Sons of Anarchy”, entrega uma de suas melhores atuações da carreira, dando vida a uma personalidade que inspirou diversos vilões icônicos do cinema.







Na Prime Video

A Prime Video aposta em um trio de produções que exploram o medo sob diferentes formas. Lançado em 2024, “Não Volte pra Casa!” acompanha um estudante universitário que, após a morte do seu pai, volta para casa na companhia de dois amigos. O problema é que eventos paranormais começam a acontecer e Rodger percebe que os horrores vivenciados na sua infância ainda estão vivos.







Já “Éden”, filme com Ana de Armas, mergulha em 1932, quando um grupo de europeus se estabelece em uma ilha remota e desabitada no arquipélago de Galápagos, até descobrirem que existe uma ameaça que não é o clima brutal ou a vida selvagem.



E, para quem prefere o susto clássico, “Nosferatu” ressurge em nova versão com a atmosfera expressionista que mantém vivo o vampiro mais icônico do cinema, uma homenagem sombria e elegante às origens do gênero.







Na Globoplay

O streaming traz opções de séries densas e misteriosas. “Reencarne”, por exemplo, chega como uma das apostas nacionais mais interessantes da temporada, explorando as fronteiras entre vida, morte e espiritualidade com estética apurada e ritmo quase hipnótico.







A segunda opção é “Origem”, uma mistura de ficção científica e pesadelo que se desenrola em camadas, sempre desafiando o espectador a descobrir o que é real.

Na trama, uma família que viaja em um trailer se perde na estrada e vai parar em uma cidade pequena que ninguém consegue sair e que monstros terríveis saem à noite para caçá-los.







