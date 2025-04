A- A+

Gaza Hamas está pronto para acordo com libertação de reféns e trégua longa A declaração foi feita por um alto diligente do movimento islamita palestino, sob condição de anonimato. No acordo, o grupo oferece a libertação dos reféns mantidos em Gaza em troca de uma trégua de cinco anos com Israel

O Hamas está pronto para um acordo que inclua a libertação de todos os reféns mantidos em Gaza de uma só vez e uma trégua de cinco anos com Israel, afirmou neste sábado (26) um alto dirigente do movimento islamista palestino.

"O Hamas está preparado para uma troca de prisioneiros", reféns israelenses por prisioneiros palestinos, "em uma única operação e para uma trégua de cinco anos", declarou à AFP este alto dirigente, sob condição de anonimato.

Uma delegação do movimento palestino está prevista para se reunir com os mediadores neste sábado no Cairo.

Ainda não está claro se foi o Hamas ou os mediadores egípcios e catarianos que propuseram a ideia de uma trégua longa.

O Hamas, que afirmou ser contrário a um acordo "parcial", rejeitou em 17 de abril uma proposta israelense que previa um cessar-fogo de 45 dias em troca do retorno de dez reféns vivos.

Na visão do acordo "global" que busca, o movimento exige o cessar das hostilidades, a retirada completa das tropas israelenses, a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos e a entrada de ajuda humanitária em Gaza.

Israel, por sua vez, exige o retorno de todos os reféns e o desarmamento do Hamas e de outros grupos armados de Gaza. Este último ponto é uma "linha vermelha" para o movimento.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada pelo ataque mortal do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, no qual morreram 1.218 pessoas do lado israelense, em sua maioria civis, segundo um levantamento da AFP baseado em dados oficiais.

Das 251 pessoas sequestradas naquele dia, 58 continuam retidas em Gaza, das quais 34 estariam mortas, segundo o Exército israelense.

Uma trégua em vigor de 19 de janeiro a 17 de março permitiu o retorno de 33 reféns, entre eles oito mortos, em troca da libertação de cerca de 1.800 palestinos encarcerados em Israel.

Segundo dados publicados na sexta-feira pelo Ministério da Saúde de Gaza, governada pelo Hamas, ao menos 2.062 palestinos morreram desde que Israel retomou sua ofensiva em 18 de março, elevando para 51.439 o número de mortos no território palestino desde o início da guerra.

