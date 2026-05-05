Hamilton de Holanda Trio faz show no próximo sábado (9), em Olinda
Apresentação, no Alma Arte Café, terá abertura do grupo Saracotia; ingressos a partir de R$ 50
Um dos nomes potentes da música instrumental do País, Hamilton de Holanda, chega com seu trio no próximo sábado, 9 de maio, em Olinda, para apresentação no Alma Arte Café.
Com show de abertura por conta do grupo Saracotia, os ingressos para o show de Hamilton de Holanda Trio estão disponíveis a partir de R$ 50 via Sympla.
Vencedor do Grammy Latino 2025 com Melhor Álbum de Jazz Latino com "Hamilton de Holanda Trio - Live in NYC", na categoria foi a sua primeira estatueta, o artista carioca revolucionou a música instrumental com o bandolim, sua especialidade - mais especificamente, o de dez cordas.
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Para o show-concerto em Olinda, Hamilton se apresenta ao lado de Salomão Soares (piano, teclados e moog) e Thiago 'Big Rabello' (bateria), completanto a formação do trio recém chegado de turnê com repertório que passa pelo choro, samba e jazz.
SERVIÇO
Hamilton de Holanda Trio
Quando: Sábado, 9 de maio, a partir das 16h
Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Olinda
Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla
Informações: @almaartecafe