teatro Estreia inglesa, "Hamlet hail to the thief" leva riffs de álbum clássico do Radiohead a Shakespeare Cocriada pelo vocalista do grupo, Thom Yorke, peça resume história em menos de duas horas, com forte ênfase na música e no visual

Radiohead encontra o Bardo: uma mistura para a eternidade — e criptonita para os puristas, você pode pensar.

Mas uma nova versão dançante de "Hamlet", ao som do LP de 2003 da banda, "Hail to the tthief" ("Salve o ladrão", em tradução livre), que estreou em Manchester, Inglaterra, na última quarta-feira, não é mera ilusão.

Há muito no álbum, tanto estética quanto tematicamente, que ressoa com a história de Shakespeare sobre usurpação, vingança e insegurança: a alusão do título à infâmia política, o timbre sombrio da música, as letras ansiosamente introspectivas.

Imediatamente, a primeira frase do álbum — "Você é um sonhador / Para colocar o mundo em ordem?" — ecoa o famoso discurso de Hamlet: "O tempo está fora de sintonia, ó maldito rancor / Que eu nasci para consertá-lo!"

"Hamlet hail to the thief" — codirigido por Christine Jones e Steven Hoggett para a Royal Shakespeare Company e cocriado pelo vocalista do Radiohead, Thom Yorke — fica em cartaz no Aviva Studios até 18 de maio, antes de ser transferido para a sede da companhia em Stratford-upon-Avon, em junho.

Jones é mais conhecido como cenógrafo e Hoggett como coreógrafo. (Eles trabalharam juntos em "Harry Potter e a criança amaldiçoada", pelo qual Jones ganhou um Tony em 2018.)

Nesta interpretação, a história é drasticamente resumida — com duração confortável de menos de duas horas — e há uma forte ênfase na música e no visual.

A ação no palco é intercalada com trechos sutilmente retrabalhados e riffs desconstruídos das músicas do Radiohead.

Um grupo de músicos, supervisionado por Tom Brady, toca atrás de um vidro no fundo do palco, enquanto dois cantores entoam seus vocais de uma sacada.

Os atores periodicamente entram em movimentos de dança semelhantes a transe, combinando gesticulações estranhas e sincronizadas com uma variedade de movimentos de cambalhota, giros e giros.

Eles dançam uma valsa assustadora ao som da linha de baixo funky de "Go to sleep", e o refrão da música — "Something big is gonna happen / Over my dead body" — sinaliza portentosamente a carnificina que está por vir.

A música e o movimento se combinam para evocar uma sensação apropriadamente assustadora de ameaça, embora seja uma pena que a estética monocromática habilmente renderizada da produção tenha se tornado tão comum — em grande parte graças à sua utilização em sucessivas produções de alto nível de Jamie Lloyd — que mal seja notada.

Atores vestidos de preto, um pouco obscurecidos pela fumaça; um palco escuro iluminado por holofotes ou retângulos de neon: é uma cena de crepúsculo por números, quase nítida demais para ser assustadora. (A cenografia é do coletivo AMP Scenography, em colaboração com Sadra Tehrani.)

Samuel Blenkin interpreta o papel-título com uma mistura cativante de beicinho, teimosia escolar e tédio modesto. E Paul Hilton confere uma fisicalidade fibrosa ao tio de Hamlet, Cláudio, cujo assassinato do pai de Hamlet e seu rápido casamento com sua mãe, Gertrudes, configuram a história.

Nesta representação, Cláudio é um homem nervoso e cheio de culpa, fumando um cigarro enquanto reza, e ainda mais inquieto do que o próprio Príncipe Negro.

Em certo momento, os dois homens se envolvem em uma dança iluminada por holofotes, com seus corpos entrelaçados e suas cabeças batendo, para simbolizar seu conflito.

Mas os outros personagens não ganham vida nesta narrativa inevitavelmente um tanto apressada. Nunca temos a chance de nos acomodar na companhia deles, então seus infortúnios soam vazios:

a Gertrude de Claudia Harrison é frenética, mas mais como alguém contestando uma multa de estacionamento do que como uma viúva recentemente enlutada que se casou imprudentemente com o cunhado; o pathos de Olivia de Ami Tredrea parece imerecido e, portanto, exagerado.

E a dança, embora cativante por si só, tem o lamentável efeito de sugar a energia do drama. Às vezes, o diálogo parece tão incongruente com a mise-en-scène que é como se Hamlet tivesse tropeçado em uma trupe fúnebre de tai chi.

Esta produção busca recontar "Hamlet" de uma maneira que transcende a linguagem, destilando-a em sua essência.

Como a linguagem é parte integrante do apelo duradouro de Shakespeare, isso é admiravelmente ambicioso e um pouco tolo.

“Hamlet hail to the thief” é um espetáculo envolvente e ostenta talvez a banda cover mais completa que já vi. Os cantores, Ed Begley e Megan Hill, imbuem as músicas do Radiohead com uma beleza etérea mais do que digna do próprio Yorke.

(Duas músicas cantadas por Blenkin e Tredrea também impressionam.) Mas parece que um pouco de Shakespeare foi adicionado à música do Radiohead, e não o contrário.

A produção pode ocupar um lugar no panteão de empreendimentos falhos, mas que valem a pena, como aqueles álbuns conceituais exagerados dos anos 1970 que foram precursores de “Hail to the thief”.

