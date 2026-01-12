Seg, 12 de Janeiro

TEMPORADA DE PREMIAÇÕES

"Hamnet" vence Globo de Ouro de Melhor Filme de Drama

Filme, baseado no livro best-seller de Maggie O'Farrell, conta a história de vida de William Shakespeare, interpretado por Paul Mescal, e o drama pessoal que teria inspirado uma de suas peças mais famosas

"Hamnet" vence Globo de Ouro de Melhor Filme de Drama - Foto: Etienne Laurent / AFP

Hamnet, longa dirigido por Chloé Zhao, venceu o prêmio de Melhor Filme de Drama do Globo de Ouro neste domingo, 11. A produção vencedora superou Frankenstein, Foi Apenas um Acidente, Valor Sentimental, Pecadores e o longa brasileiro O Agente Secreto.

O filme, baseado no livro best-seller de Maggie O'Farrell, conta a história de vida de William Shakespeare, interpretado por Paul Mescal, e o drama pessoal que teria inspirado uma de suas peças mais famosas, Hamlet.

Quem rouba a cena, no entanto, é Jessie Buckley, que vive a protagonista Agnes, uma jovem mística ligada à natureza e a ervas medicinais. A atuação rendeu a atriz irlandesa o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama.

O cineasta Steven Spielberg, que atua como produtor do longa, agradeceu pelo prêmio, mas passou o holofote para Chloé Zhao discursar. "Paul Mescal disse a mim mais cedo que filmar 'Hamnet' fez ele perceber que a parte mais importante de ser um artista é aprender a ser vulnerável o suficiente para nos permitir ser quem somos, não queremos ser. Dar ao mundo tudo o que somos, inclusive as partes que não gostamos", afirmou.

O livro premiado de Maggie O'Farrell, lançado em 2020, é um romance histórico que imagina a vida do bardo inglês e a possibilidade de Hamletter sido escrito após a morte de uma de suas crianças aos 11 anos. Hamnet e Hamlet eram variações do mesmo nome, segundo registros da época.

