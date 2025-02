Apresentação de Hans Zimmer, autor da trilha sonora de "O Rei Leão", será exibida nos cinemas

A- A+

Hans Zimmer, autor de trilhas sonoras icônicas, terá uma apresentação inédita exibida nas telonas. Nos dias 19 e 23 de março, a rede UCI leva as suas salas “Hans Zimmer & Friends Diamond In The Desert”.

O título traz uma série de performances ao vivo das canções mais icônicas do compositor. As apresentações foram gravadas na Coca-Cola Arena, de Dubai, e em outros cenários como as dunas do Deserto Árabe e o topo do Burj Al Arab.

Zimmer venceu dois Oscars pela trilha sonora de “O Rei Leão” e “Duna”, além de cinco Grammys. Ele assina ainda as trilhas de “Interestelar”, “Batman: O Cavaleiro das Trevas” e “Gladiador”.

A direção da produção é de Paul Dugdale, que já trabalhou com Coldplay, Rolling Stones, Taylor Swift, Adele e outros artistas. Os ingressos já estão à venda.

“Hans Zimmer & Friends Diamond In The Desert” conta também com depoimentos de estrelas que já trabalharam com Zimmer, como Billie Eilish, Timothée Chalamet, Zendaya e Pharrell Williams, além dos diretores Denis Villeneuve e Christopher Nolan.

