Harmonização Facial: procedimento depois dos 80 anos, como fez Dedé Santana, é eficaz?

O humorista Dedé Santana entrou para o grupo cada vez maior de homens famosos que aderem a procedimentos estéticos e fez no final de janeiro uma harmonização facial para amenizar as rugas de expressão no rosto e tirar as marcas da idade.



O artista tem 86 anos. Na clínica de estética no Rio de Janeiro, ele fez preenchimento de mandíbula, olheiras, lábios, retirou o bigode chinês e até mesmo redesenhou suas sobrancelhas.

O eterno trapalhão fez aplicação de botox e ácido hialurônico para melhorar a aparência da pele, mas se assustou ao se olhar no espelho pela primeira vez.

"É para falar a verdade, durante o primeiro dia eu estranhei, sim. Já no segundo dia eu fui me acostumando", disse o ator em entrevista ao programa Domingo Espetacular da Record. Segundo o artista, ele só saiu de casa 15 dias após o procedimento com medo da opinião do público.

"Estava me achando um pouco cansado. Eu tenho muita disposição, mas me sentia com o rosto cansado", contou.

De fato, na internet, os fãs do comediante não aprovaram o procedimento dizendo que era algo exagerado para a idade dele e que não poderia fazer efeito exatamente devido aos anos de vida que o artista já viveu.

"Certos momentos idade na vida que não devemos mais desperdiçar dinheiro com certo tipo de alguma coisa no rosto para ficar de novo para ficar melhor porque a velhice ela pode estar não está na cara, mas ela está no nosso corpo", disse uma seguidora.

Para a cirurgiã dentista especializada em orofacial e coordenadora da Harmonyface cursos, Dany Moura, o tratamento é eficaz para qualquer idade, porém o profissional precisa fazer um estudo do rosto daquele determinado paciente parar trazer um rejuvenescimento natural.

"A diferença é que os pacientes mais idosos vão fazer mais procedimentos do que os mais novos. Tem toda a questão do envelhecimento da face, ou seja, há perda de volume, gordura, os músculos ficam mais fracos e finos e a sustentação vai perdendo efeito" diz a dentista.

Moura também afirma que existem substâncias mais indicadas para o rosto de pacientes com idade mais avançada. Bioestimuladores como ácido polilático, hidroxiapatita de cálcio e fios estimuladores de colágeno, bem como as novas tecnologias, como o ultrassom microfocado e laser de thulium, são os que devem ser utilizados.

E o já conhecido ácido hialurônico, principalmente quando há muita perda de volume e gordura na face.

"Não podemos achar que um paciente de 86 anos vai ficar com rostinho de 50. Precisamos rejuvenescer naturalmente e trazer a melhor versão do paciente. Não é só o rosto que está sendo tratado, mas o emocional dele também, é uma virada de vida. Quando faz harmonização em uma pessoa mais velha tem que tomar cuidado com todos esses pilhares do envelhecimento facial" afirma Dany Moura.

Alexandre Frota, Mauricio Mattar, Reynaldo Gianecchini e participantes do Big Brother Brasil, como Fred Nicácio, que está na atual temporada, e Bil Araújo e Lucas Bissoli foram alguns dos famosos de diferenças faixas etárias que aderiram ao procedimento estético para mudar, rejuvenescer e moldar o rosto.

Confira como ficou o resultado:

