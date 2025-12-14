A- A+

despedida Haroldo Costa será velado na quadra do Salgueiro, nesta segunda-feira (15) Despedida do ator, escritor e comentarista de carnaval ocorre na próxima segunda (15)

O velório do ator, diretor, escritor, jurado e comentarista de carnaval Haroldo Costa, morto no último sábado (13), aos 95 anos, ocorre na próxima segunda (15), na quadra do Salgueiro, no Andaraí, Zona Norte do Rio. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da escola de samba. O horário de início da cerimônia ainda será divulgado.

A despedida no Salgueiro é simbólica para a trajetória do artista. Haroldo que se apaixonou pela escola ainda em 1963, quando abriu mão de integrar o corpo oficial de jurados dos desfiles organizados pela Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) para torcer pela agremiação após assistir ao desfile que sagrou a agremiação campeão naquele ano, com enredo sobre Chica da Silva, um dos primeiros do carnaval carioca focados na negritude.

No sábado (13), a escola homenageou o artista. Em registro compartilhado nas redes sociais, sob aplausos e gritos emocionados do público, os músicos cantaram um trecho do samba de 1963. Na legenda, da publicação, a agremiação reforçou a importância de Haroldo:

"A nossa homenagem a Haroldo Costa foi feita da forma mais verdadeira que conhecemos: em forma de samba. Porque foi assim que ele se apaixonou pela Academia, foi assim que o Salgueiro entrou no seu coração para nunca mais sair. O canto que ecoou foi Xica da Silva, de 1963. O mesmo samba que mudou o rumo da sua história. Hoje, esse samba voltou a ser entoado não como lembrança, mas como gesto de amor, de gratidão e de reverência. Cada verso carregou memória. Cada nota trouxe de volta o homem que viveu, defendeu e eternizou o nosso Torrão".

Em nota divulgada neste domingo (14), o governador do Estado o Rio, Cláudio Castro, também lamenta a partida do artista, relembrando seus feitos no carnaval, nas artes cênicas e no cinema.

"O mundo do samba, o Rio de Janeiro e o Brasil estão de luto. Perdemos Haroldo Costa, ator, diretor, escritor e uma das maiores referências do carnaval. Um mestre da nossa cultura, que ajudou gerações a compreender a grandiosidade dos desfiles, dos sambas-enredo e da identidade do nosso povo. Defensor da arte popular também fez história no teatro, sendo o primeiro ator negro a atuar no Theatro Municipal. Seu trabalho faz parte do patrimônio do nosso estado e continuará vivo na memória de todos, especialmente dos que amam o carnaval".

Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes também prestou sua homenagem:

"Ontem nos deixou Haroldo Costa, um gigante da cultura brasileira. Guardião do samba, do Carnaval e da cultura afro-brasileira, foi ator, diretor, comentarista consagrado e jurado dos desfiles e do Estandarte de Ouro. Dedicou a vida ao samba e ao Carnaval com dignidade e profundo amor pelo povo do samba. Seu legado é eterno".

Veja também