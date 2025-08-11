A- A+

FAMOSOS Harry e Meghan assinam renovação de contrato com gigante do entretenimento, mas com valor menor Após perderem apoio financeiro da Coroa, casal assin seu primeiro contrato com a Netflix em 2020, por um valor estimado de US$ 100 milhões

O príncipe Harry, filho mais novo do monarca britânico Charles III, e sua mulher, Meghan Markle, continuarão desenvolvendo projetos de cinema e televisão para a Netflix, mas com termos mais limitados, anunciou a gigante do streaming nesta segunda-feira. O casal, afastado da família real britânica e radicado nos Estados Unidos, trabalha com a Netflix desde 2020. Eles produziram o documentário "Harry & Meghan" e a série "Com Amor, Meghan", na qual a Duquesa de Sussex é retratada como uma especialista em tarefas domésticas.

A série terá uma segunda temporada, e um especial de Natal está previsto para dezembro, informou a Netflix. Ao contrário do acordo anterior, em que a Netflix tinha exclusividade sobre as produções do casal, no novo acordo, a plataforma tem o direito de aprovar ou rejeitar um projeto antes que a produtora de Harry e Meghan, a Archewell Productions, possa apresentá-lo a outros estúdios.

Os acordos de primeira vista geralmente são menos lucrativos do que os acordos de exclusividade, embora também ofereçam mais flexibilidade aos produtores.

"Estamos orgulhosos de estender nossa colaboração com a Netflix e expandir nosso trabalho conjunto para incluir a marca 'As Ever'", disse Markle, referindo-se à sua linha recém-lançada de produtos de estilo de vida e para casa, que inclui vinhos e geleias.

Bela Bajaria, diretora de conteúdo da Netflix, descreveu Harry e Meghan Markle como "vozes influentes cujas histórias ressoam com o público em todo o mundo", de acordo com um comunicado. Os dois se casaram em 2018 e se mudaram para a Califórnia dois anos depois, após deixar seus deveres com a família real. Após perderem o apoio financeiro da Coroa, eles assinaram seu primeiro contrato com a Netflix em 2020, por um valor estimado de US$ 100 milhões.

Esse valor nunca foi confirmado e os termos financeiros da renovação não foram divulgados. De acordo com o The New York Times, citando uma fonte familiarizada com o acordo nesta segunda-feira, o novo acordo vale menos para Harry e Meghan do que o anterior.

"Harry & Meghan", uma série reveladora em seis partes sobre o relacionamento deles e a saída da Casa de Windsor, teve 23 milhões de visualizações nos primeiros quatro dias, um recorde para um documentário da Netflix.

Apesar das críticas devastadoras, "Com Amor, Meghan" ultrapassou cinco milhões de visualizações no primeiro semestre de 2025, tornando-se o programa de culinária mais assistido da Netflix. O próximo especial de fim de ano contará com Markle recebendo "amigos e familiares" enquanto eles "decoram os salões, preparam banquetes festivos, fazem presentes emocionantes e compartilham muitas risadas", anunciou o comunicado.

Ainda este ano, a Netflix lançará um curta-metragem documentário da Archewell Productions sobre um pequeno orfanato em Uganda. O casal também está produzindo uma adaptação romântica do romance de Carley Fortune, "See You at the Lake", embora seu lançamento na Netflix ainda não tenha sido confirmado.

