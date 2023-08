Harry e Meghan vão produzir filme para Netflix baseado em best-seller

A- A+

O príncipe Harry e a ex-atriz Meghan Markle vão produzir um filme para a Netflix baseado no romance best-seller "Meet me at the lake", do autor canadense Carley Fortun, de acordo com o jornal britânico The Sun. Especialistas estimam que o investimento nos direitos da obra tenha sido na casa dos três milhões de libras.

A história do livro, que guarda semelhanças com a vida do duque e da duquesa, narra o romance entre um casal que se conhece por volta dos 30 anos e se passa perto de Toronto, onde Meghan morava quando começou a namorar Harry. O enredo trata ainda de temas de traumas na infância, como a perda de um dos pais em um acidente de carro, saúde mental e depressão pós-parto, além de incluir "cenas de sexo picantes" e "uso de drogas".

A obra, publicada em maio deste ano pela editora Penguin Random House — a mesma que publicou o livro "Spare", de Harry —, vendeu 37 mil cópias apenas na primeira semana de seu lançamento.

O novo empreendimento marca uma mudança de direção do casal, que até então vinha se dedicando à produção de documentários. O desenvolvimento do longa-metragem ficcional, no entanto, está parado devido à greve dos roteiristas de Hollywood.

