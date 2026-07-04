A- A+

FAMOSOS Harry irá a Londres sem Meghan e os filhos, diz fonte próxima ao príncipe Segundo o Times, Harry chegará à capital britânica na segunda-feira e permanecerá no Reino Unido por cinco dias

O príncipe Harry, filho caçula do rei Charles III, viajará a Londres na próxima semana sem sua esposa, Meghan, nem seus dois filhos, informou à AFP, neste sábado (4), uma fonte próxima ao duque de Sussex.

A viagem tinha sido anunciada inicialmente como a primeira visita da família ao Reino Unido em quatro anos.

No entanto, a fonte destacou que Meghan, assim como seus filhos, Archie e Lilibet, não vão acompanhar o príncipe na etapa londrina da viagem.

Não foram dadas explicações sobre esta mudança de planos. A mesma fonte acrescentou que o restante da agenda do duque de Sussex fora de Londres segue em avaliação.

Segundo o Times, Harry chegará à capital britânica na segunda-feira e permanecerá no Reino Unido por cinco dias.

A viagem de Harry ocorrerá em meio aos preparativos para os Invictus Games de 2027, criados por ele em 2014 para militares e ex-combatentes feridos, lesionados ou doentes, procedentes de cerca de 25 países. Os jogos serão realizados de 10 a 17 de julho de 2027.

Meghan e Harry moram na Califórnia desde 2020, após seu rompimento com a família real. Archie, de sete anos, e Lilibet, de cinco, viram pessoalmente seu avô, Charles III, pela última vez durante as celebrações do Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II.

O jornal britânico The Sun noticiou, neste sábado, que Harry e sua família estão atualmente na Europa e seguem esperando fazer a viagem ao Reino Unido "de alguma forma".

Segundo o tabloide, que citou uma fonte não identificada, Harry e Meghan tinham previsto visitar juntos um hospital em Londres, mas agora o príncipe irá sozinho "por razões de segurança".

Uma fonte próxima ao duque disse no mês passado que ele e sua família se hospedariam em residências reais, enquanto a BBC reportou que seriam hóspedes do rei.

No ano passado, Harry manifestou preocupação com a segurança da família no Reino Unido, após perder uma batalha judicial para obter proteção policial com as mesmas condições de quando era um membro ativo da família real.

"Para mim é impossível levar minha família de volta ao Reino Unido de forma segura", disse ele na ocasião à BBC.

Embora ainda não estejam claros os dispositivos de segurança previstos para a visita, a BBC informou que o Palácio de Buckingham não ofereceu medidas adicionais de proteção.

O filho mais novo da falecida princesa Diana, e sua esposa, Meghan Markle, renunciaram a suas funções oficiais em 2020, após um desentendimento com a família real, inclusive com seu irmão, o príncipe William.

A crise se agravou quando Harry publicou, em 2023, suas memórias, "O que sobra", nas quais criticou o irmão, sua cunhada, Katherine, e sua madrasta, Camilla.

Veja também