FILMES Harry Potter: apartamento de Sirius Balck no filme está à venda por R$ 2,5 milhões; veja fotos Imóvel aparece em 'Ordem da Fênix', penúltimo longa da saga

O estúdio em estilo georgiano com terraço fica localizado em Claremont Square, Londres, e foi posto à venda por £ 385.000, cerca de R$ 2,5 milhões. Até aí nada demais... Não fosse o imóvel o local que serviu para as filmagens da casa de Sirius Black, vivido por Gary Oldiman, no filme "Harry Potter e a Ordem da Fênix" (2007), estrelado por Daniel Radcliffe. O loft tem um quarto integrado à sala de estar, cozinha, banheiro e um pequeno jardim.

Na ficção, o endereço era outro: 12 Grimmauld Place, ponto de encontro secreto para Harry e seus amigos enquanto planejam derrubar Voldemort. Na série de filmes, Claremont Square é um lugar enfeitiçado e que por isso é invisível aos olhos de humanos intrometidos. Também tem uma série de recursos mágicos, como escadas giratórias ou passagens secretas.

Segundo o site de venda de imóveis Knight Frank, a propriedade de 31 metros quadrados tem "pé-direito alto, janelas do chão ao teto e vista atraente, é iluminada e arejada".

