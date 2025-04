A- A+

Literatura Harry Potter ganha edição especial limitada no Brasil em comemoração aos 25 anos do 1º livro Versão comemorativa de "A Pedra Filosofal" traz capa original de 1997 e chega às livrarias por R$ 89,90

Os fãs brasileiros do universo mágico de Harry Potter, criado por J.K. Rowling, agora poderão ter acesso a uma edição comemorativa de Harry Potter e a Pedra Filosofal.

A novidade, que chega às livrarias neste mês de abril, celebra os 25 anos da publicação do primeiro livro da saga no Brasil e traz uma réplica fiel à versão original lançada no Reino Unido, com acabamento especial e conteúdos inéditos.

A edição limitada, publicada pela Editora Rocco, conta com capa dura, sobrecapa, fitilho e a icônica ilustração de Thomas Taylor, de 1997, que se tornou um símbolo da franquia ao redor do mundo.

O livro também traz desenhos do arquivo pessoal da autora e um depoimento do próprio ilustrador, que compartilha os bastidores de quando foi convidado a criar a capa da obra, ainda no início de sua carreira.



Harry Potter e a Pedra Filosofal marcou o início de uma das séries literárias mais bem-sucedidas da história.

A nova edição aposta em um projeto gráfico renovado, que promete tornar a leitura ainda mais envolvente.



A edição especial será vendida por R$ 89,90 nas 122 unidades da Livraria Leitura espalhadas pelo País.

"Sabemos que essa história marcou gerações, e poder oferecer uma versão tão icônica é um privilégio", afirmou Rafael Martinez, head de marketing da rede.

