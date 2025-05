''Harry Potter'': saiba quem serão Harry, Ron e Hermione na série da HBO sobre o bruxo

A- A+

A aguardada série de Harry Potter, produzida pela HBO, teve anunciado nesta terça-feira (27) os jovens atores que darão vida ao trio principal da trama. Dominic McLaughlin foi escalado para o papel de Harry Potter, Arabella Stanton interpretará Hermione Granger, e Alastair Stout será o novo Ron Weasley.

A HBO também divulgou a primeira imagem oficial dos três caracterizados como os icônicos personagens criados por J.K. Rowling, dando aos fãs um vislumbre da nova geração que assumirá os papéis eternizados no cinema por Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.

A série promete ser uma adaptação mais fiel dos livros e terá produção da Warner Bros. Television, com lançamento previsto para os próximos anos. John Lithgow já foi escalado para o papel de Alvo Dumbledore; Janet McTeer, para o de Minerva McGonagall; Paapa Essiedu, para o de professor Snape; e Nick Frost, para o de Rúbeo Hagrid. Os quatro fazem parte do elenco fixo.

Já Luke Thallon e Paul Whitehouse ficaram com participações especiais como Quirino Quirrell e Argus Filch, respectivamente. Segundo a Variety, HBO abriu um teste em que recebeu mais de 30 mil interessados para os papéis de Harry, Ron, e Hermione. O plano é que as filmagens comecem no meio deste ano.

Segundo a HBO e a Max, "a produção será uma adaptação fiel da consagrada série de livros criada por J.K. Rowling. A autora também é produtora executiva da série, que tem como showrunner Francesca Gardiner (de "His dark materials"). Mark Mylod, produtor executivo diretor de diversos episódios de "Succession" e também vai dirigir várias aventuras do bruxinho.

Veja também