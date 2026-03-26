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PRÉVIA Harry Potter: série da HBO ganha primeiro trailer e previsão de estreia; confira Vídeo divulgado nesta quarta-feira (25) apresenta novas versões de personagens marcantes da franquia

Os fãs de Harry Potter já podem sentir “um gostinho” do que a nova adaptação da obra J.K. Rowling promete entregar. Nesta quarta-feira (25), foi revelado o primeiro trailer da série focada nas aventuras do famoso bruxinho.

Com dois minutos de duração, o vídeo chegou ao público um dia após a divulgação das primeiras imagens da produção. A prévia apresenta um vislumbre das novas versões de personagens icônicos e da escola de bruxaria Hogwarts.

O trailer mostra a casa dos Dursley, os malvados tios “trouxas” de Harry, onde o menino dorme em um cômodo improvisado sob a escada. Também vemos o bruxo pelas ruas de Londres, até chegar à King's Cross para embarcar no trem Expresso de Hogwarts.



Ron Weasley e Hermione Granger, amigos inseparáveis de Harry, também surgem no vídeo, além de outros personagens icônicos, como Draco Malfoy, Hagrid, Dumbledore, Snape e Minerva McGonagall.

Dominic McLaughlin interpreta o protagonista. Além dele, também estão no elenco nomes como John Lithgow, John Lithgow, Nick Frost, Arabella Stanton, Alastair Stout e Lox Pratt.

A primeira temporada da série foi batizada de “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, repetindo o título do livro inicial da saga literária. A HBO Max anunciou que o seriado deve estrear em seu catálogo e no canal HBO no “Natal de 2026”, mas sem data específica confirmada.

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