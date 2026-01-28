A- A+

Tour Harry Styles anuncia dois shows extras em São Paulo Artista terá quatro apresentações na capital paulistana; ingressos para o público geral começam na sexta-feira (30)

O cantor Harry Styles anunciou dois novos shows da turnê “Together, Together Tour!” em São Paulo (SP), nos dias 21 e 24 de julho, no estádio MorumBIS. Com isso, junto aos shows dos dias 17 e 18 de julho, chega a quatro apresentações na capital paulista.

A pré-venda das novas datas começou nesta quarta-feira (28), exclusiva para clientes Santander Select e Private Banking. Os ingressos estão disponíveis tanto pela internet quanto na bilheteria física da Suhai Music Hall.

Nesta quinta-feira (29), a partir das 11h, a venda para os shows dos dias 21 e 24 será aberta aos demais clientes do banco, pelo site. Já na bilheteria física, as vendas começam ao meio-dia, ainda com local a ser confirmado.

Na sexta-feira, o público em geral poderá comprar ingressos a partir das 11h online e das 12h na bilheteria física, cujo endereço será divulgado em breve.

O GLOBO esteve nesta quarta-feira no Suhai Music Hall, no shopping SP Market, em Jurubatuba, para acompanhar a venda presencial dos ingressos das apresentações que já haviam sido anunciadas, dos dias 17 e 18. No início da tarde, foram anunciadas as datas extras, e as vendas foram abertas para clientes do Santander Select e Private Banking.

Na segunda-feira, quando foram vendidos ingressos de clientes preferenciais para os dias 17 e 18, houve confusão no local. Nas redes sociais, fãs relataram que mesmo pessoas entre as primeiras da fila não conseguiram adquirir entradas e que cambistas teriam deixado o local com grandes quantidades de ingressos.

Diante das reclamações, uma equipe do Procon-SP esteve hoje no local para apurar possíveis irregularidades. Entre 22 de janeiro e esta quarta-feira, o órgão registrou 28 reclamações relacionadas ao show do artista. A maioria diz respeito à oferta não cumprida, serviço não fornecido, venda ou publicidade enganosa (7 queixas), além de má qualidade no atendimento (6).

Também foram abertas apurações na Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e no Ministério Público. Em nota, a Ticketmaster negou a existência de irregularidades e afirmou estar “totalmente disponível para cooperar com as autoridades e fornecer quaisquer informações necessárias”.

“Na bilheteria física, a venda de ingressos é feita estritamente de acordo com as diretrizes definidas pelo organizador do evento, incluindo limites de compra por pessoa e por CPF. Os ingressos são vendidos para qualquer pessoa fisicamente presente na fila, por ordem de chegada e dentro dos limites estabelecidos. Para eventos de alta demanda, a disponibilidade em certas seções pode esgotar rapidamente, pois as compras são concluídas simultaneamente em vários balcões de atendimento”, afirma a empresa.

