Harry Styles anuncia novo álbum para março: "Kiss All The Time. Disco, Occasionally."
Este será o quarto trabalho de estúdio do cantor em carreira solo
Harry Styles anunciou o lançamento de um novo álbum, Kiss All The Time. Disco, Occasionally., para 6 de março. O título e a capa sugerem a influência da disco music setentista, estilo que o cantor já incorporou em trabalhos anteriores.
O último álbum do britânico foi Harry’s House, lançado em 2022. Com esse projeto, Styles conquistou dois Grammys, de Melhor Álbum de Pop e de Álbum do Ano, principal categoria da premiação.
Kiss All The Time. Disco, Occasionally., será o quarto álbum de estúdio do cantor. Antes da carreira solo, ele lançou cinco trabalhos como parte do One Direction.
O retorno do astro já era aguardado pelos fãs desde o fim de dezembro, quando ele publicou um novo vídeo em seu canal de YouTube, após dois anos e meio. O vídeo mostra cenas da plateia antes do último show de sua turnê mais recente, na Itália, e do cantor tocando uma música no piano.