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show Harry Styles cancela show de hoje em SP por "problema de saúde na turnê" Os portadores de ingressos para o show de hoje terão a chance de adquirir uma leva exclusiva de ingressos para o show de sexta, enquanto houver estoque

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O show de Harry Styles que aconteceria hoje no Estádio do Morumbis hoje foi cancelado. A produtora Live Nation informou em suas redes sociais que a suspensão da atração ocorreu por "um problema de saúde na turnê". A apresentação de sexta, no mesmo local, foi mantida.

Na mesma nota, a Live Nation afirmou que os ingressos para o show de hoje serão reembolsados "pelo mesmo canal de compra". E que um e-mail com mais informações de reembolso será encaminhado aos que tinham entradas para a apresentação.

Os portadores de ingressos para o show de hoje terão a chance de adquirir uma leva exclusiva de ingressos para o show de sexta, enquanto houver estoque. "Trabalhamos junto ao local do evento para liberar o maior número possível de ingressos para o show de sexta", diz o texto.

A turnê Together, Together, que passa pelo Brasil, terá ao todo 50 apresentações em Amsterdã, Londres, São Paulo, Cidade do México, Nova York, Melbourne e Sydney, entre maio e dezembro deste ano. Só no Madison Square Garden, em Nova York, serão 30 datas.

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