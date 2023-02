Harry Styles e Beyoncé: os favoritos para Brit Awards

A- A+

O astro do pop britânico Harry Styles e a cantora americana Beyoncé, vencedores do Grammy do fim de semana passado, são os grandes favoritos no Brit Awards, os prêmios da música britânica, cuja cerimônia de entrega acontece neste sábado à noite (11), em Londres.

Com sua canção "As It Was", Harry Styles foi nomeado em quatro categorias: canção do ano, melhor álbum pop e artista do ano.

Nesta última categoria, já se sabe que o prêmio será atribuído a um homem, posto que os Brit Awards não nomearam nenhuma mulher, provocando decepção e críticas.

Em 2022, a cantora britânica Adele levou o prêmio. Este ano, porém, nenhuma mulher figura junto a Central Cee, Fred Afain, George Ezra, Harry Styles e Stormzy, os cinco homens nomeados na categoria de melhor artista.

Se a ausência de mulheres e pessoas não binárias é "decepcionante", a organização dos Brits se justificou, alegando que é preciso "reconhecer que, em 2022, foram vistas menos artistas femininas de alto nível com lançamentos importantes".

Nas redes sociais o anúncio provocou uma grande indignação, e muitos usuários de Internet expressaram sua decepção com os indicados.

"Os Brits têm uma categoria sem gênero (...) mas este ano os cinco nomeados são homens", ironizou no Twitter Tim Burgess, vocalista dos Charlatans. "Um passo pra frente, três para trás", lamentou.

Na categoria de melhor artista internacional, no entanto, uma mulher é a favorita: Beyoncé, que no último domingo se tornou a artista mais premiada de todos os tempos no Grammy.

Esta noite, ela enfrenta as americanas Taylor Swift e Lizzo, Kendrick Lamar e o nigeriano Burna Boy.

