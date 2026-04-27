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relacionamento Harry Styles e Zoë Kravitz: Juntos há oito meses, cantor e atriz estão noivos, diz revista Cantor e atriz teriam compartilhado a novidade apenas com amigos próximos; rumores cresceram após aparições públicas com anel de noivado em Londres

O cantor Harry Styles e a atriz Zoë Kravitz estão noivos, segundo informações divulgadas pela revista People. De acordo com uma fonte ouvida pela publicação, Styles, de 32 anos, e Kravitz, de 37, compartilharam a notícia do noivado com “um pequeno círculo”, enquanto a atriz já estaria exibindo o anel para amigos próximos.

As especulações ganharam força depois que Kravitz foi vista usando um grande anel no dedo anelar enquanto beijava o intérprete de “Watermelon Sugar” em Londres, em fotos publicadas pelo tabloide The Sun no último dia 21 de abril. Antes disso, ela já havia sido fotografada com a joia durante um passeio com o cantor, em 19 de abril.

O relacionamento entre os dois veio a público em agosto de 2025, quando foram vistos caminhando de braços dados em Roma. Um dia depois, a página Deuxmoi informou que o casal havia sido flagrado se beijando em um restaurante em Londres na semana anterior.

Na ocasião, uma fonte afirmou à People que o ex-integrante do One Direction estava “passando um tempo com Kravitz enquanto ela estava em sua turnê de divulgação de Caught Stealing”.

Desde então, os dois foram vistos juntos diversas vezes em Londres e em New York City. Em dezembro de 2025, outra fonte declarou à revista que o relacionamento seguia sólido.

“Harry tem passado longos períodos em Roma este ano. Zoë se juntou a ele várias vezes desde o fim do verão”, disse a fonte.

Quando estão na capital italiana, segundo o relato, os dois conseguem manter uma rotina discreta e desfrutar de prazeres simples, longe da atenção constante da mídia.

Em fevereiro deste ano, uma nova fonte revelou à People que Kravitz pretende acompanhar Styles em parte de sua próxima turnê global em formato de residência, intitulada Together, Together, que começa em maio e segue até o fim do ano, “quando fizer sentido”.

A série de apresentações, que passará por várias cidades com estadias prolongadas, servirá para promover o quarto álbum de estúdio do cantor, Kiss All the Time. Disco, Occasionally.

“Ambos têm agendas cheias que nem sempre coincidem”, disse uma fonte à publicação.

Uma segunda pessoa próxima ao casal acrescentou: “Eles parecem muito sérios e focados em priorizar o tempo juntos. Também parecem ter criado uma vida em comum da qual ambos realmente gostam.”

Pessoas próximas ao casal também teriam aprovado a relação. Segundo a People, o músico Lenny Kravitz, pai de Zoë, “realmente gostou” de conhecer Styles.

O cantor de “Fly Away”, de 61 anos, almoçou com a filha e o artista em Nova York, em setembro de 2025, quando o novo casal foi visto de mãos dadas.

“Amigos de Lenny dizem que ele é muito protetor com Zoë, mas realmente parecia ter gostado de conhecer Harry”, afirmou uma fonte na época. “Pelo que as pessoas puderam perceber, ele achou Harry educado, pé no chão e genuinamente interessado em conhecer a família.”

De acordo com essa mesma fonte, pessoas próximas à estrela de Jogos Vorazes sabem que “Lenny sempre quis que Zoë estivesse com alguém que a respeitasse, e parecia sentir que Harry faz isso. Eles riram bastante durante o almoço, e ficou claro que Lenny apreciou o senso de humor de Harry. Ele gosta quando alguém consegue manter as coisas leves.”

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